NIŠTA OD PARTIZANA! Ode Matija u Moskvu i to CSKA

Matija Popović, perspektivni srpski napadač, uskoro bi trebao da pređe u CSKA iz Moskve, čime je stavio tačku na priče o povratku u Partizan.

Podsećanja radi, pre nego što se odlučio na odlazak u Rusiju, Popović je bio na pozajmici u Monzi, a zatim je nastupao za Napoli Primavera, gde je pokazao značajan napredak i preuzeo ulogu lidera u omladinskom timu. Njegov razvoj i rezultati u Italiji privukli su pažnju ruskog velikana, koji ga je odlučio dovesti kao pojačanje za svoje redove.

CSKA iz Moskve je jedan od najpoznatijih klubova u Rusiji, redovan učesnik Premijer lige i evropskih takmičenja, pa je ovaj transfer za Popovića veliki korak u karijeri.

Iako detalji ugovora još nisu zvanično objavljeni, očekuje se da će uskoro biti poznati, a ljubitelji fudbala sa pažnjom prate kako će Popović doprineti timu u narednim sezonama.

