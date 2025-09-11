NIŠTA OD PARTIZANA! Ode Matija u Moskvu i to CSKA
Matija Popović, perspektivni srpski napadač, uskoro bi trebao da pređe u CSKA iz Moskve, čime je stavio tačku na priče o povratku u Partizan.
Podsećanja radi, pre nego što se odlučio na odlazak u Rusiju, Popović je bio na pozajmici u Monzi, a zatim je nastupao za Napoli Primavera, gde je pokazao značajan napredak i preuzeo ulogu lidera u omladinskom timu. Njegov razvoj i rezultati u Italiji privukli su pažnju ruskog velikana, koji ga je odlučio dovesti kao pojačanje za svoje redove.
CSKA iz Moskve je jedan od najpoznatijih klubova u Rusiji, redovan učesnik Premijer lige i evropskih takmičenja, pa je ovaj transfer za Popovića veliki korak u karijeri.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Iako detalji ugovora još nisu zvanično objavljeni, očekuje se da će uskoro biti poznati, a ljubitelji fudbala sa pažnjom prate kako će Popović doprineti timu u narednim sezonama.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja
Preporučujemo
FUDBALSKI ZEMLjOTRES! Partizan dovodi jednog od najvećih talenata Milana
11. 09. 2025. u 08:27
VELIKO POJAČANjE ZA TSC! Tim iz Bačke Topole doveo nekadašnjeg kapitena Partizana
10. 09. 2025. u 11:55
BIVŠI AS PARTIZANA U ISTANBULU! Ovo mu je četvrti klub u Turskoj
09. 09. 2025. u 16:35
PUČE BOMBA! Slobodan Urošević se vratio u srpski fudbal
09. 09. 2025. u 14:11
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za četvrtak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
11. 09. 2025. u 08:19
RUSIJA ZGROŽENA HRVATSKOM! Rusi ne mogu da dođu sebi od onog što su Hrvati upravo uradili!
Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, doživela mnoge "niske udarce", ali onaj koji joj je Hrvatska upravo nanela - niko u Ruskoj Federaciji nije očekivao.
11. 09. 2025. u 20:00
DUBOKO RAZOČARAN - POPOVIĆEV KUM OTKRIO: "Lepa Brena Suzanu uopšte nije zvala, niti je došla saučešće da izjavi"
FOLKER ne krije razočarenje.
11. 09. 2025. u 11:26
Komentari (0)