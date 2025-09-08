MLADI FUDBALER PRELOMIO! Evo gde će Matija Popović nastaviti karijeru

Mladi srpski fudbaler Matija Popović bio je već viđen u Partizanu ovog leta, ali je sve propalo u poslednjem momentu.

Foto: Profimedia

Popović je trebalo da stigne u transferu iz Napolija, u koji je prešao pre godinu i po dana, nakon što se neslavno rastao sa crno-belima, ne debitovavši za prvi tim.

Kao razlog propalog povratka u Humsku su navedena mešanja u posao više različitih menadžera, koji su smatrali da polažu pravo na proviziju od čitavog posla.

Kako navodi lokalni “Calcio Napoli”, Matija Popović se vratio u Napoli i ponovo započeo treninge sa šampionom Italije, a najbliži je tome da i dalje igra za omladinsku ekipu ovog kluba, sa kojom je prethodne sezone izborio plasman u elitnu Primaveru.

Međutim, ostavlja se i mala mogućnost da ode u neki od klubova gde još uvek traje prelazni rok.