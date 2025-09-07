"FURIJA" JE BAŠ FURIOZNA: Španija razbila Tursku u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo

KAKVA Španija - strašna Španija! Tako se najednostavnije može opisati ono što je "furija" uradila Turskoja u Konji. Rezultat na kraju utakmice bio je 6:0 u meču kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

FOTO: Tanjug/AP/Khalil Hamra

Izrabanici Luisa de la Fuentea su postigli po tri pogotka u oba poluvremena, a šesti gol su dali u 62. minutu.

Fantastičnu utakmicu odigrao je Mikel Merino koji je upisao het-trik, dva puta je strelac bio Pedri, dok je jednom mrežu rivala zatresao Feran Tores.

Španija je fantastično počela kvalifikacije, pošto posle dva odigrana kola ima šest bodova i gol razliku 9:0.

Sa druge strane Turci su na tri boda. U prvom duelu sa kao gosti savladali Gruziju (3:2), ali sad su doživeli debakl.

"Furija" u narednom kolu igrai protiv Gruzije, dok će Turska na noge Bugarskoj.

