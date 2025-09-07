"FURIJA" JE BAŠ FURIOZNA: Španija razbila Tursku u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo
KAKVA Španija - strašna Španija! Tako se najednostavnije može opisati ono što je "furija" uradila Turskoja u Konji. Rezultat na kraju utakmice bio je 6:0 u meču kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.
Izrabanici Luisa de la Fuentea su postigli po tri pogotka u oba poluvremena, a šesti gol su dali u 62. minutu.
Fantastičnu utakmicu odigrao je Mikel Merino koji je upisao het-trik, dva puta je strelac bio Pedri, dok je jednom mrežu rivala zatresao Feran Tores.
Vivatbet poklanja FREEBET za Eurobasket
Kladi se na mečeve Evropskog prvenstva i stiže ti 25% keš-beka!
Španija je fantastično počela kvalifikacije, pošto posle dva odigrana kola ima šest bodova i gol razliku 9:0.
Sa druge strane Turci su na tri boda. U prvom duelu sa kao gosti savladali Gruziju (3:2), ali sad su doživeli debakl.
Vivatbet poklanja FREEBET za Eurobasket
Kladi se na mečeve Evropskog prvenstva i stiže ti 25% keš-beka!
"Furija" u narednom kolu igrai protiv Gruzije, dok će Turska na noge Bugarskoj.
BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
LUKA DONČIĆ JE KLASA! Slovenija srušila Italiju za četvrtfinale Evrobasketa
07. 09. 2025. u 19:31
HRVATI SE NASLAĐUJU! Ovako pišu o krahu Srbije na Evropskom prvenstvu!
07. 09. 2025. u 11:14
"RECI KRIV SAM, KAKVI VIRUSI!" Legenda srpske košarke "oplela" po Svetislavu Pešiću
07. 09. 2025. u 12:19
BALKANSKI DERBI U ZAGREBU: Dejo i Robi se vraćaju na "Maksimir"
EKS-JU derbi igra se ovog ponedeljka u Zagrebu kada na Maksimir dolazi Crna gora, predvođena selektorom Robertom Prosinečkim i predsednikom Saveza Dejanom Savićevićem.
08. 09. 2025. u 11:24 >> 14:34
KOŠARKAŠKA TRANSFER BOMBA! Pala odluka ko menja Svetislava Pešića?!
Evropsko prvenstvo u košarci, Evrobasket 2025, nije proteklo kako se Srbija nadala, a posle eliminacije naših "orlova" već u osmini finala, sve je više žamora o tome da će selektor "orlova" Svetislav Pešić ustupiti to mesto nekome drugome.
08. 09. 2025. u 18:04 >> 18:05
"NEKAD TE MRZE, NEKAD TE VOLE..." Vratio se Mladen, Dea iznenadila objavom
MLADEN Mijatović, bivši dugogodišnji izabranik voditeljke Dee Đurđević, vratio se u Srbiju.
08. 09. 2025. u 11:17
Komentari (0)