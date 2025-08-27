BAHATI RODITELJI U ŠOKU: Evo šta su im poručila srpska deca! (VIDEO)

Sigrno ste i sami videli ili bar čuli za bahato ponašanje roditelja na utakmicama dečjeg sporta. Nekada se deru na sopstvenu decu, nešto češće na sudije, a nisu strane ni psovke i pogrdne reči upućene "rivalima" ili njihovim roditeljima. Stid i sramota kao da su napustili tribine srpskog dečjeg sporta i... baš zato - mališani pozivaju bahate tate i mame da zbog njih, dece, počnu da se ponašaju normalno.

Naime, najmasovnija fudbalska liga za mlađe uzraste u Srbiji, Fer-plej liga, pokrenula je kampanju „Vi ste tu zbog nas“, koja na šokantan način razotkriva ružno ponašanje roditelja na dečjim utakmicama.

Pogledajte najpre snimak koji su snimili tim povodom, a čiji su glavni (i jedini) akteri - deca:

U saopštenju pomenute organizacije navodi se sledeće:

"U poslednje vreme svedočimo sve češćim eskalacijama verbalnog i fizičkog nasilja na utakmicama mlađih kategorija koje je inicirano od strane roditelja i ova kampanja je kreirana sa željom da se skrene pažnja na taj problem.



U video snimku objavljenom ovoga jutra kroz glasove dece koja ponavljaju uvrede sa tribina otkriva se brutalna istina: sve te rečenice čuli su od roditelja koji prisustvuju utakmicama.



Na početku deca sede na tribinama i viču:

„Alo sudija, je l’ si slep!?“

„Treneru, ubaci moje dete, šta glumiš mangupa!?“

„Treneru, izbaci ovog debelog!“

„Sudija, ja ću posle da te sačekam!“

Kadar se zatim smiruje, a deca objašnjavaju:

„Ovo nisu naše reči. To su reči koje čujemo od roditelja sa tribina, koji bi trebalo da budu naši uzori!“



Na taj način kampanja jasno pokazuje koliko nasilno ponašanje odraslih pogađa decu i menja njihov doživljaj igre.



Fer-plej liga već dvadeset godina okuplja decu širom Srbije i promoviše sportske vrednosti, ali poslednjih godina sve češće svedoči incidentima fizičkog i verbalnog nasilja među roditeljima. Zbog toga je pokrenuta ova kampanja, da bi se roditeljima stavilo do znanja da su oni nezamenljivi uzori i da upravo oni kreiraju okruženje u kojem njihova deca odrastaju.



Ambasadori kampanje su poznati sportisti i javne ličnosti: fudbalerka Jovana Damnjanović, odbojkašica Jovana Brakočević, nekadašnji fudbaleri Crvene zvezde i Partizana Milan Borjan i Marko Jevtović, kao i sportski influenser Strahinja Ćalović i sportski i humanitarni radnik Jovan Simić. Oni su se složno pridružili akciji, napravili zajedničku objavu video-snimka na društvenim mrežama i poslali poruku:



- Sport u detinjstvu oblikuje telo, duh i karakter, a deca kroz njega uče upornost, saradnju i dostojanstvo. Roditelji su prvi uzori i svaka reč i gest sa tribina postaju ogledalo u kojem se deca prepoznaju i koji će verovatno ponavljati sutra. Dečije utakmice nisu i ne smeju biti borba za ego roditelja, već škola života za našu decu. Svaka uvreda i svaka tenzija urezuju se u njih jače od bilo kog gola. Veličina sporta je u tome da uči kako da se nosiš i sa pobedom i sa porazom, zato mu vratimo pravu ulogu i time vratimo deci bezbedno okruženje u svakom sportu.

Nova pravila - pišu deca!

Kampanja neće stati na ovom video-snimku. Fer-plej liga priprema nova pravila ponašanja na tribinama koja će pisati sama deca i koja će biti istaknuta na stadionima.

Takođe, planirane su posebne „tribine uzora“, na kojima će učestvovati sportisti koji su prošli sve faze i prvo bili deca koja su se bavila sportom, zatim postali profesionalni igrači i igračice, a danas su roditelji čija se deca bave sportom.

Na kraju, poruka je jasna:

- Pozivamo sve roditelje, trenere i navijače da u svim sportovima i na svim priredbama na kojima su u fokusu deca budu svesni da svojim ponašanjem oblikuju ponašanje budućih generacija. Građenje boljeg društva i boljeg sutra počinje upravo odatle! Fer-plej iznad svega! - navodi se u zajedničkom saopštenju.



