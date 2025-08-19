PREMIJERLIGAŠ DOLAZI PO PARTIZANOVO DETE! Napadač crno-belih na meti tima iz Londona

Premijerligaš Fulam zainteresovan je da u svoje redove dovede napadača Partizana.

FOTO: M. Vukadinović

Naime, kako prenosi "Mozzartsport", i ranije bio zainteresovan, a sada je i konkretnije krenuo po Dušana Jovanovića.

Prodaja je svakako opcija za Partizan, prvenstveno jer je finansijska situacija nepovoljna i neće biti željenih miliona od Evrope, a zatim i zbog činjenice da Jovanović nije u prvom planu kod Srđana Blagojevića.

Mladi napadač je ove sezone postigao jedan gol sa klupe, veoma važan protiv AEK Larnake u 118. minutu za odlazak u penale.

Za sada nije poznato koliko je Fulam ponudio crno-belima za mladog Jovanovića.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“