PREMIJERLIGAŠ DOLAZI PO PARTIZANOVO DETE! Napadač crno-belih na meti tima iz Londona
Premijerligaš Fulam zainteresovan je da u svoje redove dovede napadača Partizana.
Naime, kako prenosi "Mozzartsport", i ranije bio zainteresovan, a sada je i konkretnije krenuo po Dušana Jovanovića.
Prodaja je svakako opcija za Partizan, prvenstveno jer je finansijska situacija nepovoljna i neće biti željenih miliona od Evrope, a zatim i zbog činjenice da Jovanović nije u prvom planu kod Srđana Blagojevića.
Mladi napadač je ove sezone postigao jedan gol sa klupe, veoma važan protiv AEK Larnake u 118. minutu za odlazak u penale.
Za sada nije poznato koliko je Fulam ponudio crno-belima za mladog Jovanovića.
