ŠAMAR KAKAV NE PAMTI! Nejmar od bruke i sramote plakao kao kiša (VIDEO)

Pravi debakl je doživeo Santos u utakmici 20. kola brazilskog fudbalskog prvenstva. Ekipa za koju igra i Nejmar je kao domaćin izgubila sa čak 6:0 od Vaska de Game.

I tako, posle 19 odigranih utakmica ima 21 bod. Nalaze se na 15. mestu na tabeli, dok je Vasko osvojio dva boda manje iz meča manje. I nalazi se na 16. poziciji. Poređenja radi, vodeći Flamengo ima 43 boda iz 19 duela.

Od šest golova, čak dva je dao Kutinjo, s tim da se na poluvreme otišlo sa rezultatom 1:0. Onda je od 52. do 68. minuta viđeno još pet pogodaka.

A onda posle meča, viđene su i suze Nejmara, ali i da navijači okrenu leđa svojim fudbalerima.

Takođe, trener Kleber Ksavijer je odmah otpušten.

- Bili smo sr***. Bila je to sramota. Navijači imaju prvo da nas psuju i vređaju. To je prihvatljivo. Sramota me je. Nikada u životu nisam doživeo nešto slično", priznao je Nejmar nakon meča.

