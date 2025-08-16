Fudbal

SPREMA SE PRAVI SPEKTAKL! Zvezda čeka Pafos u grotlu "Marakane"

Александар Илић
Aleksandar Ilić

16. 08. 2025. u 11:10

FUDBALSKI klub Crvena zvezda nalazi se na korak od plasmana u grupnu fazu Lige šampiona. Za to je potrebno da pobede Pafos, a u klubu veruju da će uz podršku navijača u tome uspeti.

Foto: Č. Vuković

Crveno-beli su savladali Leh iz Poznanja u uzbudljivom dvomeču, a Poljake je sa "Marakane" ispratilo preko 40.000 navijača. 

Deluje da bi taj rekord mogao da padne. Po najnovijim informacijama koje dolaze iz kluba prodato je preko 20.000 ulaznica za prvi duel sa Pafosom. 

Uz mogućnost onlajn kupovine, ulaznice su dostupne i na biletarnici stadiona "Rajko Mitić". 

Kartu za duel sa Pafosom navijači mogu da kupe po sledećim cenama: 

Cene karata:

- Sever/Jug – 1200 dinara

- Istok – 2200 dinara

- Zapad – 2600 dinara

- Tribina Siniša Mihajlović – 4000 dinara

