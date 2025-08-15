Fudbal

LOŠE VESTI STIŽU IZ NEMAČKE: Sergej Milinković-Savić se povredio na pripremnom periodu Al Hilala

Filip Milošević

15. 08. 2025. u 12:30

FK Al Hilal nalazi se na pripremnom kampu u Nemačkoj pred početak obaveza u tamošnjem prvenstvu, međutim srpskkom fudbaleru Sergej Milinkoviću Saviću neće ostati u najlepšoj uspomeni pomenuti period.

Klub iz Rijada je na zvaničnom sajtu objavio:

- Trener Simone Inzagi odlučio je da odmori Sergeja zbog bolova u kolenu. Detalji o težini povrede i tačnom vremenu povratka Srbina nisu otkriveni.

Prema izvorima portala Al Riyadiya, Milinković Savić će uskoro proći dodatne medicinske preglede kako bi se precizno odredio njegov povratak na teren.

