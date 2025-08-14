"FUDBAL JE BIO PRILIČNO SUROV"... Srđan Blagojević i ponosan i utučen nakon meča Hibernijan - Partizan
Fudbal je igra u kojoj ne prolazi dalje uvek bolji tim. To je na svojoj koži iskusio Partizan koji je uprkos pobedi nad Hibernijanom 2:3 (0:2 prvi meč) eliminisan iz Evrope. Zadovoljan je na kraju bio trener crno-belih Srđan Blagojević uprkos svemu
- U ovom trenutku nemam šta preterano da kažem. Završilo se naše putovanje Evropom, nažalost neverovatnim scenarijom. Fudbal je bio prilično surov prema našoj deci, prema mladok ekipi. Nadam se da će ovo iskustvo pamtiti i da će im pomoći u sazrevanju. Igrali smo preko dva sata sa igračem manje i sve to vreme pokazali smo da zaslužujemo prolaz. Fudbal je pokazao to surovo lice. Tužni smo, ali ja sam lično kao trener ovih momaka ponosan na sve što su pokazali. Siguran sam da je pred njima lepa budućnost.
Partizanu se ponavlja isti scenario već drugi put.
- Dva puta se desilo da pobedimo i ne prođemo. Desilo se i protiv AEK-a. Da važi staro pravilo gola u gostima mi bismo danas prošli dalje. Ponosan sam na moje momke.
Pohvalio je Bojla, strelca gola, ali prokomentarisao i crveni karton koji je Nikola Simić dobio.
- Ne pamtim da sam video ovakav gol. Čestitam Bojlu. Ne viđa se često. Neverovatno. Kao u Beogradu, šansa Vukotića pa isključenje. Prelomilo je, u momentima kada smo bili bliže trećem golu desilo se to i crveni karton. Ne znam šta se desilo, ne znam da li je zasluženo moraću da pogledam snimak.
