Tenis

FEDERER GLEDA I KRSTI SE: Ispisana istorija tenisa

Новости онлине

11. 01. 2026. u 16:10

Teniska reprezentacija Poljske je prvi put u istoriji osvojila Junajted kup, pošto je danas u Sidneju u finalu pobedila Švajcarsku rezultatom 2:1.

FOTO: Tanjug/AP

Posle dva vezana izgubljena finala u 2024. i 2025. godini, Poljaci su konačni stigli do pehara.

Poljska je odlučujući trijumf ostvarila u dublu, kada su Katažina Kava i Jan Zelinjski pobedili Belindu Benčić i Jakuba Paula rezultatom 2:0 (6:4, 6:3).


Prethodno je Švajcarska povela pobedom Belinde Benčić protiv Ige Švjontek posle preokreta rezultatom 2:1 (3:6, 6:0, 6:3).

Posle tog "početka iz snova", Švajcarcima su kola krenula nizbrdo.


Poljska je izjednačila pošto je Hubert Hurkač pobedio Stena Vavrinku posle velike borbe rezultatom 2:1 (6:3, 3:6, 6:3), da bi na kraju dubl presudio na pomenuti način.

Foto: FOTO: Tanjug/AP

