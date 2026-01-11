FEDERER GLEDA I KRSTI SE: Ispisana istorija tenisa

OVOG meseca trebalo bi da obeležimo veliki jubilej, 790 godina od upokojenja Svetog Save 14. januara 1236. (27. januara po novom kalendaru) kada je umro u Velikom Trnovu vraćajući se sa epskog drugog putovanja na Istok gde je na Sinajskoj gori priveo Hristu Srbe kao "novi savršeni narod". Verovatnije je, ipak, da nećemo na pravi način obeležiti ovaj značajan datum i da će to biti još jedna u nizu godišnjica koje, po pravilu, kao da ne umemo da prepoznamo, iako ne postoji ličnost koja je ostavila dublji, trajniji i sveobuhvatniji trag od Svetog Save - ni u duhovnom, ni u političkom, ni u kulturnom smislu, sa žaljenjem konstatuje prof. dr Vlada Stanković, šef Katedre za istoriju Vizantije na Filozofskom fakultetu u Beogradu.