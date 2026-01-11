FEDERER GLEDA I KRSTI SE: Ispisana istorija tenisa
Teniska reprezentacija Poljske je prvi put u istoriji osvojila Junajted kup, pošto je danas u Sidneju u finalu pobedila Švajcarsku rezultatom 2:1.
Posle dva vezana izgubljena finala u 2024. i 2025. godini, Poljaci su konačni stigli do pehara.
Poljska je odlučujući trijumf ostvarila u dublu, kada su Katažina Kava i Jan Zelinjski pobedili Belindu Benčić i Jakuba Paula rezultatom 2:0 (6:4, 6:3).
Prethodno je Švajcarska povela pobedom Belinde Benčić protiv Ige Švjontek posle preokreta rezultatom 2:1 (3:6, 6:0, 6:3).
Posle tog "početka iz snova", Švajcarcima su kola krenula nizbrdo.
