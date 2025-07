"STVORILI SMO NEVEROVATAN BROJ ŠANSI, ČESTITKE MOMCIMA!" Trener Železničara zadovoljan nakon remija u Kragujevcu

Trener Železničara Radomir Koković čestitao je svom timu posle remija sa Radničkim u Kragujevcu u drugom kolu Superlige Srbije.

FOTO: Železničar Pančevo

Železničar je odigrao 1:1 na stadionu Čika Dača, a lako je mogao i do sva tri boda pošto je imao nekoliko fenomenalnih prilika. Na kraju, jedini gol dao je Sava Petrov iz penala u 85. minutu.

– Želeo bih da čestitam ekipu Radničkog na prikazanoj utakmici. Radnički je klub koji u zadnjih nekoliko godina je uradio dve najteže stvari u fudbalu, a to su kontinuitet i to je jasan identitet. Nije kurtoazija za te stvari. Pre svega čestitam kolegi Dudiću koji radi sjajan posao. Ja želim Radničkom sve najbolje u nastavku sezone i želim im sreću u sledećoj revanšnoj utakmici u Evropi i da nastave da nas dostojno reprezentuju u Evropi – poručio je Koković.

Potom se detaljnije osvrnuo na meč.

– Kao što sam i najavio u uvodu utakmice, obe ekipe su išle na sva tri boda, mi smo pokušali da pobedimo, Radnički je pokušavao da pobedi. Otvorna utakmica, mislim da je bila zanimljiva, dinamična, sa šansama sa obe strane. I kad se podvuče crta, mislim da je bod nama i Radničkom negde zaslužen. Mi nismo imali u većem delu utakmice kontrolu u meri koju bih ja želeo, nismo radili one stvari koje treniramo. Međutim, Radnički je mnogo težak protivnik, mnogo kvaliteta imaju i kažem još jednom, kad se podvuče crta, mi smo dali sve od sebe, pokušali da pobedimo, nismo uspeli, na kraju smo uzeli taj bod. Još jednom čestitke mojim igračima, čestitke igračima i stručnom štabu Radničkog i puno sreće u nastavku i u Evropi i u Srbiji.

Jasan je bio plan igre Železničara.

– Mi smo pokušali da izađemo visoko, da se nametnemo u toj defanzivnoj fazi igre, u početku smo uspevali, kasnije smo izgubili negde tu nit, nismo dobro bili pozicionirani, ti triggeri koje imamo za pressing nisu funkcionisali, Radnički nas je spustio u većem delu prvog polovremena, kontrolisao igru, dominirao, mi smo se konsolidovali polovremeno i ako pričamo o defanzivnoj igri drugog polovremena, to izgleda dosta bolje.

Železničar je iz mečeva sa Partizanom i Radničkim osvojio bod u uvodna dva kola sezone.

– Igram slučaja, takav je žreb da mi u prva dva kola igramo sa dva naša predstavnika u Evropi. Naravno da su to otežavajuće okolnosti na samom startu, međutim mi smo pokušali da se adaptiramo. Protiv Partizana smo bili u utakmici čitavih 90 minuta, stvorili jako veliki broj šansi, nismo iskoristili. Stvorili smo veliki broj šansi večeras, taj penal nas je nagradio, dali smo gol i drago mi je zbog mojih momaka jer smo stvarno bili jako razočarani posle utakmice s Partizanom. Mislim da smo zaslužili više. Ali eto, negde nam se vratilo večeras i ja se nadam da je ovo pozitivna stvar za nas, za nastavak i da je ovo neki dobar zamajac za nastavak dobrog rada, pre svega na trenizima jer ja sam neko ko veruje u trening i nadam se da će to da se materializuje u nastavku takmičenja.

Mogao je Železničar u Kragujevcu i do sva tri boda, ali žaljenja nema.

– Ne, mi nemamo vremena da žalimo, mi na svakoj utakmici idemo na pobedu, stvorili smo veliki broj šansi, to je pozitivno. Radićemo na, evidentno, realizaciji koja je jedan od problema, ali može svakako da me raduje broj šansi koje smo stvorili i nadam se da ćemo u nekim narednim kolima to uspeti da konvertujemo – zaključio je Koković.

Železničar je ovim remijem osvojio prvi bod u sezoni. U trećem kolu Super lige dočekuje kruševački Napredak.

