RUSI SKROZ ZATEČENI: Evo šta je Marko Nikolić upravo uradio u Rusiji

Rusija je ovih dana mesto u kome ne mali broj srpskih fudbalera i trenera gradi karijeru, a Marko Nikolić, koji se za kratko vreme otkako je preuzeo FK CSKA iz Moskve prilično proslavio - danas je doneo odluku koju mnogi navijači "armejaca" nisu očekivali.

Screenshot / Youtube / CSKA Moskva

Naime, Marko Nikolić više nije trener CSKA iz Moskve, saopštio je danas taj ruski klub.

On je i preneo saopštenje srpskog stručnjaka, koje vam i "Novosti" objavljuju u celosti:

"Dragi navijači, u petak uveče sam pozvao Maksima Oreškina, Jevgenija Ginera i Romana Babajeva da ih obavestim o svojoj odluci da napustim PFK CSKA.

Ovo je možda najteža odluka u mojoj karijeri, ali sam je doneo i spreman sam da prihvatim novi izazov.

Poslednja dva dana sam bio u dijalogu sa upravom, ali sam čelnike kluba zamolio da me ne ubeđuju da ostanem i da poštuju moju odluku. Pozvao sam kapitena tima i ostale momke. Od ovog oproštaja mi drhti glas...

Uvek ću voleti CSKA i navijače kluba: čak su i prijateljske utakmice, a ponekad i treninge, pretvorili u predstave koje ću uvek pamtiti. O navijačima sam pričao svaki put na konferencijama za štampu i u intervjuima, govorim to i sada i uvek ću svim svojim prijateljima govoriti koliko su navijači ojačali naš tim: ujedinili su, inspirisali ga...

Ne želim da se zadržavam na razlozima odlaska, smatram ovo ličnom stvari. Međutim, naravno, nije reč o novcu ili transferima, kako pišu mediji. Svakodnevno se suočavamo sa izazovima i rešavamo ih – ovi procesi su prisutni u svakom poslu, pa i u trenerskoj profesiji.

Imam odlične odnose sa celim rukovodstvom, zaposlenima i, naravno, igračima koji su verovali u ideje našeg osoblja i bili nagrađeni medaljama i Kupom Rusije. Ovo je sjajan tim, od najmlađeg igrača do najiskusnijeg, i ne samo jaki igrači, već i pojedinci, divni ljudi. I siguran sam da će momci nastaviti da pobeđuju i raduju navijače.

Zahvalan sam rukovodstvu na iskrenosti i pomoći od prvog dana. Nadam se da će se naš odnos, koji veoma cenim i smatram nečim više od samo profesionalnog, nastaviti i u budućnosti.

Međutim, prilikom izbora posla uvek uzimamo u obzir mnoge faktore – to su lična pitanja, porodična pitanja i ambicije. Posao trenera nije izuzetak, pa dolazimo i odlazimo, tako to funkcioniše. I jednog dana ću sigurno biti beskrajno srećan što ću ponovo budem na našem stadionu.

CSKA će uvek biti prvi!", istakao je Nikolić.

Sa njim "armejce" napuštaju i njegovi saradnici, Radoje Smiljanić, Goran Basarić i Aleksandar Rogić.

Uprava CSKA zatečena, razočarana, ali...





"Nikolić je ujedinio sve momke, uradivši sjajan posao. Verovali smo da je naš projekat dugoročan i da trofeji nisu njegov krajnji cilj. Naša komunikacija je uvek bila izuzetno otvorena i puna poverenja, a podrška treneru je bila stopostotna. Ne želim da budem neiskren i da kažem da smo bili spremni za takav scenario. Razočarani smo, i ovo je zaista težak emotivan trenutak, ali kao klub nemamo pravo da budemo tužni i nostalgični. Sada smo dužni da brzo rešimo pitanje u vezi sa novim glavnim trenerom i efikasno se pripremimo za sezonu, uprkos promenama koje će morati da se naprave u vezi sa promenom trenera", naveo je Babaev.

Srpski trener bi trebalo da preuzme AEK iz Atine.



CSKA je, podsetimo, nedavno osvojio Kup Rusije, a srpski stručnjak je uradio ono što se dosad samo jednom desilo u istoriji "armejaca".

Naime, samo jedan trener, i to slavni Brazilac Ziko, uspeo je da kao šef stručnog štaba moskovskog giganta dođe do pehara. Bilo je to još 2009. godine...

Ovoga puta, CSKA je u finalu protiv Rostova odigrao najpre 0:0, a penalima ga savladao sa 4:3. Time mu se revanširao za prvenstveni poraz (2:1), dok je nerešeno okončan onaj drugi meč u Ruskoj premijer ligi između pomenutih suparnika (0:0).

Inače, jedanaesterac za pobedu postigao je reprezentativac Srbije, Milan Gajić:

Marko Nikolić je preuzeo CSKA u junu 2024. godine. U prvenstvu su otpisani "armejci" iznenadili mnoge, pa i Spartak Dejana Stankovića, osvojili 59 bodova i završili na trećem mestu tabele Ruske premijer lige.

Krasnodar je prvi put postao šampion (sakupivši 67 bodova iz 30 utakmica), a dosadašnji prvak Zenit je bio drugi, sa 66. Stankovićev Spartak je prvenstvo Rusije završio na četvrtom mestu, sa 57 bodova.

Bonus video: Ovo su deca skandirala Bugarima na meču Srbija - Bugarska u Leskovcu