"MAJSTORE, JA SAM KRIV ŠTO NE RAZUMEŠ? ZNAČI DA SI GLUP!" Dragan Stojković Piksi pred meč Srbija - Andora

Dragan Stojković, selektor fudbalera Srbije, obratio se novinarima pred meč Srbije i Andore u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo (utorak, 20.45).

FOTO: Tanjug/Nemanja Jovanović/BG

Selektorova uvodna reč.

- Za sada je sve u redu. Juče smo imali lakši trening, danas zvanični gde ćemo probati neke lakše varijante. Umor je prisutan. Zbog toga može da dođe do dve-tri promene. Za sada nema kadrovskih problema, iako Jović ima stomačni virus. Videćemo danas u kakvom stanju će biti.

O Andori:

- Mene raduje timski duh koji imamo i gradimo. To je jedini put kako reprezentacija treba da izgleda iz utakmice u utakmicu. Raduje me samopouzdanje igrača. Ne samo defanzivnih. Posedujemo ono što je bitno kada se takmičiš. Sigurno je da sutrašnja utakmica druga po redu u ovim kvalifikacijama koje ozbiljno shvatamo. Crveni alarm je upaljen. Ozbiljno smo to shvatili posle rezultata Andora-Engleska ili Bosna-San Marino. To nas tera na oprez. Nikako strah, ali na oprez sigurno. To ću i preneti igračima. Isto ćemo na psihološkom planu spremati utakmicu protiv Andore sutra.

Nikola Milenković o podatku da Srbija na pet utakmica nije primila gol:

- Fantastična stvar. Zasluga je to čitavog tima i rada na treningu. Mislim da maksimalno ozbiljno treba da shvatimo utakmicu sutra. Maksimalan respekt za njih, ali mi ćemo verovati u nas. Daćemo sve od sebe da obradujemo naciju.

Dragan Stojković Piksi je nakon utakmice sa Albanijom rekao da je atmosfera u Tirani bila sjajna.

- Da razjasnimo neke stvari. Ja medije nisam pratio ovo je već četvrti dan. Niti znam ko - piše, niti ko šta izveštava. Fokusiram se na ono što je moj posao, da spremim momke koliko mogu. Ja sam rekao za fudbalski ambijent, isključivo fudbalski. Govorim fudbalskim rečnikom i koristim fudbalsku terminologiju. Ono što je bilo na terenu je samo za respekt. Dve klupe za sav respekt. Naravno da ću uvek da osudim nefudbalske stvari. Mi ne možemo da utičemo na to. Postoje instance koje se bave tim stvarima. Oni će popiti kaznu, ali nećemo ih mi kažnjavati. To je bio pravi južnoamerički ambijent. Vi niste bili tamo, gledali ste preko televizije. Svako bi poželeo tavku atmosferu. Prvi put se desilo da ne čujem himnu. Zamislite vi tu erupciju negodovanja i zviždanja. Sa druge strane, sa ponosom smo pevali našu himnu. To je bio dodatni motiv za nas, da ne podlegnemo tom pritisku. To je velika pobeda. Da li stvarno mislite da će da nas dočekaju sa aplauzom. Njihovo ponašanje je njihovo ponašanje. Ja nisam političar, ne koristim taj govor. Izuzetno pazim šta pričam. Prokomentarisao sam ambijent na stadionu. Čisto da razjasnim, da ne bih morao nekome da dokazujem svoje srpstvo. Ja volim svoju Srbiju i želim od njih da napravim šampione. To je moja misija. Gostoprimstvo fenomenalno, organizacija fenomenalna. Niti jedan problem. Verujem da ćemo tako uzvratiti. Gledajte Boka-River, onda vam je jasno o čemu pričam.

O Petroviću kao prvom golmanu.

- U ovom momentu je on tu broj jedan. Ima dilema, ne znam kako da se razreši... Nemamo Rajkovića, Petrović je svojim ponašanjem i odbranama opravdao ulogu prvog čuvara mreže i nije samo da je odbranio penal, nego je delovao kako golman takve reputacije treba da izgleda. Nemam dilemu, videćemo šta će biti do sepmtebra, ko živ, ko mrtav - ja mirno spavam.

O narednim rivalima Srbije u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.

- Ovo je jedan turnir, da kažemo kvalifikacije. Ostalo je još sedam utakmica da se odigra, ima još mnogo do krajnjeg epiloga. Želimo da osvajamo bodove i svaki bod bez obzira protiv koga igrali je važan, istu vrednost ima. Sutra je najvažnija utakmica, ne zanima me Engleska - zanima me Andora, kako je slomiti i osvojiti tri boda. Ne dozvoljavam da me iko dekoncentriše, činjenica da svako može da te iskomentariše i izvređa, ali to mene zaista ne pogađa. Znam šta mi je činiti. Tu sam stabilan, ma ko šta rekao i pronalazio neke stvari za nekakvim senzacijama. A kada dođu Englezi onda ćemo o njima pričati.

O podršci Lazaru Samardžiću nakon skrivljenog penala protiv Albanije.

- Ja sam vrlo strpljiv čovek i ne donosim odluke preko noći. Pritisak ne podnosim. Pogotovo ne od potpunih neznalica. Pa i Filip Kostić je u Azerbejdžanu napravio glupost. Bili smo pribrani i dali drugi gol. Mogu mnogo uvreda i napada da podnesem. Bole, ali mogu da ih podnesem. Slagali se oni sa mnom ili ne. Kada se odluka donese, ona ima smisao. Kada neko kaže ne razume zamene.... Majstore, jesam kriv što ne razumeš? Znači da si glup. Ja nemam vremena da ti objašnjavam zašto pravim izmene. Mediji bi trebalo malo da razumeju borbenost i požrtvovanost, trud i znoj koji je takođe vidljiv. Mene ne morate, ali igrači zaslužuju - jasan je bio Piksi.

Termin je nepovoljan?

- Junski prozor je teška muka. Vratiti igrače u trening, ja ne trčim više, Nikola će vam reći više.

Nikola Milenković je tada dodao:

- Junski termin je nezgodan, meni je 25. maja bila poslednja utakmica u klubu. Ima dosta razmaka. Kada su tako daleko lako se ispada iz ritma. Sigurno da postoji umor, ali kada se igra za reprezentaciju sigurno da ne postoji problem. Ta želja mora da bude jača od svega - jasan je bio Milenković.

A za kraj, Piksi o narednom rivalu:

- Poznajem ih dovoljno. Gledali smo utakmicu protiv Engleza, mada smo gledali i protiv Albanije. Te sam gledao, druge i nisam. Dve su sasvim dovoljno. Organizovana ekipa koja može da napravi probem. Kada govorim da danas nema lakih protivnika meni se podsmevaju. Biće teško i sutra dobiti Andoru. Vrlo su organizovani, bore se, trče. To znači da moramo biti stprljivi u tehničkom, pa i taktičkom smislu. Imperativ je pobeda, da ne tražimo mi sad neke alibije. Bolji smo, ali to treba pokazati na terenu - završio je selektor Srbije.

Bonus video: TUČA NAVIJAČA NA EURO 2024: Albanci napali srpske navijače, ali kada se čulo "Juriš!" - nisu se dobro proveli