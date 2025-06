"POKAZALI SMO SVIMA DA GREŠE": Danilo Anđušić otvorio dušu, govorio o Dubaiju, treneru Golemcu...

KOŠARKAŠKI klub Dubai je ostavio dobar utisak u ABA ligi nakon debitantske sezone.

FOTO: M. Vukadinović

Ovaj ambiciozni klub iz Ujedinjenih Arapskih Emirata zaustavljen je u borbi za finale od strane Partizana, ali sveukupni utisak je više nego pozitivan.

Jedan od nosioca igre bio je nekadašnji košarkaš Partizana Danilo Anđušić.

- Imali smo sjajnu godinu. Završili smo u polufinalu što je dobar rezultat. Ali mislim da smo mogli da odemo i korak dalje, do finala. Mislim da smo imali kvalitet za to, bili smo blizu. Na kraju možemo da kažemo da smo imali uspešnu sezonu. Stavili smo Dubai na košarkašku mapu što je vrlo važno, rekao je Anđušić u intervjuu za Basket Njuz.

Anđušić, koji iza sebe ima iskustvo građenja uspešnog tima u Monaku, povukao je paralelu između tog projekta i onog koji se sada razvija u Dubaiju.

- Vidite gde su (Monako) sada. Recimo da mi nije prvi put da sam deo velikog projekta. Ali graditi klub od nule – da, prvi put mi je, ističe bivši igrač Partizana.

Ulazak u Evroligu sledeće sezone dodatno potvrđuje ozbiljnost projekta, a Anđušić naglašava da Dubai ne želi da bude samo učesnik već faktor u evropskoj košarci.

- U evropskoj košarci imate timove poput Milana koji troše mnogo novca, potpisuju igrače, a ipak ne osvajaju prvenstvo. Dakle, to uopšte nije lako, jer danas svi igraju košarku. Neće biti lako, ali verujem da u narednih nekoliko godina možemo i do F4 sigurno. I to je cilj svih nas.

Kao jedan od igrača koji je prvi pružio ruku projektu iz Emirata, Anđušić se osvrće i na početne sumnje koje su ga pratile.

- Bila je ovo interesantna sezona. Nešto drugačije, nešto novo, zapravo nešto – zadivljujuće. Jer na početku, kada se Dubai pojavio i izgradio projekat, nije mnogo ljudi verovalo u njega. Ja jesam. Zato sam i potpisao. Kada sam razgovarao sa ljudima iz tima video sam šta žele da urade i viziju koju su imali – bilo je sjajno. Verovao sam u to. Sjajno je što smo pokazali svima da su pogrešili. Ovo nije instant projekat. Nismo došli samo da se takmičimo, da se pojavimo i ponašamo se kao što su ljudi govorili – da bacamo novac i tako to…

Posebne reči pohvale Anđušić je uputio i na račun trenera Jurice Golemca, s kojim je ove sezone ostvario odličnu saradnju.

- Osećao sam se sjajno, zaista. Znao sam svoju ulogu, radio sam ono što obično radim. Gledajući poslednjih nekoliko godina, još od sezone u Burgu, mislim da se nisam osećao bolje nego ove godine. Trener Jurica je dao dosta slobode igračima. Dao nam je samopouzdanje, a to je ono što najviše volim i iskreno – ono što svaki igrač želi i što mu je potrebno, zaključio je Anđušić.