PAO REKORD LIONELA MESIJA: Španija i to dočekala, Lea "oborio" istinski majstor fudbala (VIDEO)

Lionel Mesi je svakako jedan od najboljih fudbalera koji su ikada igrao u Španiji, ali je njegov rekord dok je nastupa za Barselonu sada oboren.

Dok je harao fudbalskim terenima Evrope (i sveta) noseći Barsin dres, Leo je osvojio brojne trofeje, a pritom je i postao stranac sa najviše takmičarskih utakmica u španskom prvenstvu.

No, taj rekord (520 meča u Primeri) više nije na snazi.

Vlasnik novog rerkoda je - Antoan Grizman.

Francuz, koji je i sam igrao za Barselonu (od 2019. do 2022. je bio njen član, s tim da je poslednju sezonu tog trogodišnjeg ugovora proveo u Atletiko Madridu, u kome je sad, a u kome je igrao i od 2014. do 2019.) dogurao je do 521 prvenstvenog nastupa u La Ligi.

Time je postao novi rekorder, kao stranac sa najviše mečeva u šampionatu Španije, u kome je igrao i još kao izdanak fudbalske škole Real Sosijedada, od 2009. do 2014.

U Primeri je dao 46 golova kao član ekipe iz San Sebastijana, potom 94 kao igrač madridskih "jorgandžija" u prvom tadašnjem mandatu, zatim 22 za Barselonu, te 42 za Atletiko otkad se u njega javio.

Uz španski rekord, Grizman je odigrao i 137 utakmice (uz 44 pogotka) za fudbalsku reprezentaciju Francuske.

Rođen je 21. marta 1991. godine u francuskom Makonu.

Računajući sva klupska takmičenja, na 736 utakmice bio je strelac 284 puta.

