NA REDU BELGIJA: Futsaleri Srbije pred novim izazovom

SELEKTOR futsal reprezentacije Srbije Dejan Majes izjavio je danas da veruje u pobedu protiv Belgije u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo, koje će biti održano 2026. godine. Futsaleri Srbije će u petak u Smederevu od 18.30 časova igrati protiv Belgije u meču četvrtog kola Devete grupe kvalifikacija za EP 2026. Belgija je 5. februara na svom terenu savladala Srbiju rezultatom 8:3.

Foto: B. Grujić

- Pred nama je prilika da se revanširamo Belgiji, ali prvo ono što želim da istaknem, a upravo se tiče te utakmice, jeste da posle 14 meseci jako kvalitetnog rada i tog mikrociklusa od sedam dana, neko bi rekao da je nemoguće kako smo to izgledali u Belgiji, ali desilo se šta se desilo - rekao je Majes.

Srbija do kraja kvalifikacija mora da ostvari sve pobede ukoliko želi prvo mesto u grupi.

- Mene kao selektora je bilo sramota zbog utakmice i epiloga protiv Belgije. I to je najblaži izraz koji mogu da upotrebim. Sramota, razočaranje, tuga, toliko su mi pomešana osećanja da mesec dana nisam uspeo da se oporavim od svega. Jednostavno ne mogu da saberem šta se desilo. Tako smo izgledali i pripremili se da sam mislio da ćemo samo preći preko Belgije. Ne potcenjujem nikoga, nikad to nisam radio, ali verujem u momke - dodao je selektor Srbije.

Prvo mesto na tabeli Devete grupe kvalifikacija za EP 2026. drži Češka sa sedam bodova, dok je Belgija druga sa šest. Srbija je treća sa četiri boda, dok je Austrija poslednja bez bodova.

Majes je istakao da veruje u pobedu protiv Belgije.

- To govori i spisak imena koja se ponavljaju ovih 14 meseci, imena koja govore da su to naši najbolji igrači. Bavićemo se danas poslednji put tom utakmicom, zašto se sve to i kako izdešavalo. I okrećemo se revanšu koji je za nas biti ili ne biti. Ako pobedimo vratili smo se u igru kao da se ništa nije desilo. Sve nas je ovo podsetilo na stare dane, a to je da ne može ništa lako, ne može bez problema. Verujem da će u petak biti sve kako treba - istakao je Majes.

Selektor Srbije je naveo da su igrači spremni za duel u Smederevu.

- Oko 14 meseci mi izgledamo fenomenalno, ako gubimo od Italije 3:0 a onda završimo 3:3, sa Marokom 0:0, Rusima 5:5, pobedimo Finsku, Austriju, protiv Češke gubimo 4:0 pa se do kraja vratimo i izjednačimo. Radimo dobro, nemamo problema, atmosfera je zaista odlična da bi se desilo ono što se desilo u Belgiji. Pristup je važan, možda pomisle posle 14 meseci dobrog rada i rezultata lako ćemo i onda se to obije o glavu. Ne sme jedan loš dan sve da nam pokvari, moramo da nastavimo u istom ritmu kao tih 14 meseci, jer samo je to pravi put i verujem da ćemo se već u petak vratiti na taj put - rekao je Majes.

Kapiten Srbije Stefan Rakić je naveo da je svaka naredna utakmica finale.

- Napravili smo problem sebi, nemamo pravo više na kiks. Izgubili smo u Belgiji, svaka reč je sada suvišna, mislim da smo svi svesni tog poraza. Verujem da ćemo u petak sve ispraviti, pokazati da smo bolja ekipa od njih, jer znamo da nas pobede vode do prvog mesta. Idemo od meča do meča, svaki meč je finale, mislim da ćemo pokazati da smo bolji od ostalih ekipa iz grupe - istakao je Rakić.

On je naveo da su futsaleri Srbije fokusirani na meč u Smederevu.

- Alarm je upaljen, ima stvari koje ne smemo da radimo, ne smeju da se ponavljaju. Verujem u pobedu protiv Belgije, zatim i protiv Austrije, a onda bi ostao meč sa Češkom u gostima koji bi u direktnom odlučivao o prvom mestu u grupi i direktnom plasmanu na EP. Ali sve je to daleko, neki lep san, uslov je da slavimo protiv Belgije, kako bi se nadali srećnom završetku kvalifikacija - zaključio je Rakić.

EP će biti održano od 20. januara od 7. februara naredne godine u Letoniji i Litvaniji.