TREBA NAM NAJBOLJI VLAHOVIĆ: Trener Juventusa diplomatski o srpskom napadaču

LOŠI dani za Dušana Vlahovića u Juventusu. Najskuplje plaćeni igrač torinskih crno-belih presedeo je 90 i nešto minuta gostovanja svog kluba kod Koma u petak uveče - na klupi. Juventus je pobedio 2:1, a čovek odluke bio je Kolo Muani, najsvežije pojačanje iz Parti Sen Žermena.

FOTO: AP/Tanjug

Spekulacije i čaršijske priče koje nedeljama kolaju i imaju direktne veze sa Vlahovićem i njegovim odlaskom iz italijanskog fudbala, samo su se podgrejale kada se utakmica završila. Golovima u 34. i 89. minutu Muani je opravdao sav novac uložen u njega u ovom zimskom prelaznom roku kada je doveden da pojača ekipu koji sa promenljivim uspehom vodi Tijago Mota.

Trener crno-belih je bio pod baražnom vatrom pitanja italijanskih novinara u vezi sa statustom Dušana Vlahovića, ali je Mota više nego pedagoški i gospodski pokušao da odbrani srpskog reprezentativca.

- Vlahović je do sada pomagao timu mnogo i ubeđen sam da će tako biti i u nastavku sezone, jer on je uvek posvećen i trenira vrlo dobro. Dušan na utakmici u Monci nije igrao, u prošloj, u Torinu protiv empolija je ušao i dao doprinos golom. Na meču sa Moncom je prvi pritrčao ka Kolo Muaniju kad je postigao gol na kraju. Uvek trenira vrlo dobro i sigurno da, kao ni Daglas, Kefren i Fransisko, koji su bili na klupi, nije srećan što nije igrao, ali oni znaju da je jedini način da da se vrate na teren, da nastave da rade i da kada dođe njihov trenutak pruže ono najbolje. Najvažnija stvar je da tim funkcioniše - kaže Mota.

Međutim, italijanski mediji tvrde da ako do sada nije, Dušan Vlahović bi morao da se zabrine za status u Juventusu, jel Kolo Muani ima startne mečeve iz snova u Juventusu, a srpski reprezentativac dobija priliku "na kašičicu", pa se pojačavaju priče o sve izvesnijem odlasku našeg asa već u letnjem prelaznom roku. Mota je još jednom zadovoljio znatiželju italijanskih novinara i opet stao u odbranu srpskog fudbalera.

- U našem timu ima mesta za sve. Vlahović je pomagao timu sve do sada i bio vrlo važan igrač, jer čak i kada nije bio u optimalnom stanju u nekim utakmicama, iz nužde, on je igrao, i to sa fantastičnim stavom. Važan je igrač, kao svi ostali. Oni znaju da mogu da naprave razliku i igrajući od starta i ulazeći sa klupe, uvek za dobrobit tima. Do sada je pomagao timu mnogo i ubeđen sam da će tako biti i u nastavku sezone, jer on je uvek posvećen i trenira vrlo dobro - zaključio je Mota.

Na sve ovo Dušan Vlahović nije imao nikakav komentar. Nažalost, on za sada malo ili ni malo ne može da "priča" na najvažnijem mestu, na terenu.