Brutalna pretnja UFC veteranu: "Poslaću ga u starački dom"

Luis Hernandez je na spektakularan način započeo UFC karijeru, a samo nekoliko dana nakon debija već je dobio prozivku iskusnog borca Krisa Kertisa.

ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Hernandez je u samo 11 dana ostvario dve pobede prekidom, a drugu je upisao prošlog vikenda na UFC Vegas 121 priredbi. Za samo 57 sekundi savladao je Sedrikesa Dumasa i za taj nastup dobio bonus. Posebno impresivno je što je borbu prihvatio svega dva dana pre održavanja.

Prethodno je obezbedio UFC ugovor nastupom u Dana White's Contender Series, pa je u veoma kratkom periodu od perspektivnog borca postao jedno od imena o kojima se sve više govori.

Kris Kertis je, međutim, već zatražio borbu sa Hernandezom. Njihova priča vuče korene još iz juna 2025. godine, kada je posle Hernandezove pobede nad Majlsom Hansingerom došlo do incidenta na Tuff-N-Uff 145 priredbi, u koji su bili uključeni Kertis i Šon Striklend.

Kertis je nedavno objavio video u kojem je prozvao Hernandeza i poručio da će ga, kada se sretnu u kavezu, "sklopiti kao jeftin kofer".

Hernandez mu nije ostao dužan.

- Naravno da imam odgovor na to. On pokušava da iskoristi moju popularnost. Ništa lično, ali on ima 39 godina i blizu je penzije. U mojim očima je već penzionisan. Ima skor 6-5-1 u UFC-u i nikada nije napravio nešto značajno u karijeri - rekao je Hernandez.

Iako je priznao Kertisovo iskustvo i kvalitet, Hernandez smatra da činjenica da ga iskusniji borac već proziva govori o pažnji koju je privukao posle svog debija.

- Ima više od 40 borbi, a proziva momka koji ima 8-0. To vam pokazuje kakav sam borac - započeo je Hernandez, a zatim dodatno podigao tenziju.

- Kaže da će me sklopiti kao stolicu? Ja ću njega penzionisati. Ako nastavi da se kači sa mnom, poslaću ga u starački dom. Kada njegovo ime dođe na red, penzionisaću tog čoveka. Biću poslednji ekser u njegovom kovčegu - jasno stavivši do znanja da puca od samopouzdanja u ovom trenutku.

Tridesetogodišnji Hernandez, pored MMA karijere, radi i kao zamenik šerifa u okrugu Majami-Dejd. Zanimljivo je da je njegov protivnik Dumas u prošlosti imao problema sa zakonom, što nije promaklo MMA javnosti.

Posle pobede, Hernandez je ipak pokazao poštovanje prema Dumasu i poželeo mu da donese bolje odluke u budućnosti i izbegne nove probleme.

Kada je reč o Kertisu, Hernandez kaže da nije bio iznenađen prozivkom, posebno zbog njihove prošlosti.

- Očekivao sam je. Ono što je zanimljivo jeste da, kada se sve dogodilo na Tuff-N-Uff-u i kada sam ga odgurnuo, on nije uzvratio udarcem. Tada nije ništa govorio, a sada ima neku zamerku. Sada pokušava da stekne pažnju preko mene.

Hernandez ipak ne insistira na tome da se borba sa Kertisom dogodi odmah.

- Gledam napred i ne razmišljam previše o njemu. Ako njegovo ime u nekom trenutku dođe na red, prihvatiću borbu. Biću plaćen i nokautiraću ga - jasan je bio Hernandez.

Cela priča ima još jedan zanimljiv obrt. Iako je Šon Striklend tokom pomenutog incidenta bio taj koji je zadavao udarce, Hernandez kaže da između njih nema zle krvi.

Štaviše, dvojica boraca su već razgovarala o zajedničkom treningu.

- Nemam nikakve loše namere prema njemu, njegovom timu ili bilo kome ko želi da se bori protiv mene. Znamo da je ovo posao, ali i zabava. Rekao sam da mogu da odem kod njega na strelište ili da dođe kod mene u Majami, pa da zajedno treniramo i provedemo vreme - ugasivši ikakve priče o tenzijama između njih.

Hernandez je otkrio i da su se Striklend i on dopisivali i da planiraju da se sretnu u Las Vegasu, gde bi mogli da treniraju i zajedno odu na strelište.

Posle samo jednog UFC nastupa, Hernandez je tako već uspeo da privuče veliku pažnju, a ostaje da se vidi da li će se prozivka sa Kertisom u budućnosti pretvoriti i u zvaničnu borbu.