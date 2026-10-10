KUPIO ME JE ZA SVA VREMENA: Jovana Tipšin otkrila šta joj je Zdravko Čolić poslao na kućnu adresu (FOTO)

FOLK zvezda Jovana Tipšin prisetila se posebnih trenutaka koje je doživela sa Zdravkom Čolićem, jednom od najvećih muških muzičkih pop ikona na ovim prostorima.

Foto: Pravo lice estrade

Govoreći o pevaču kome se divi još od mladosti, Jovana je otkrila nekoliko anegdota koje do sada nije imala priliku da ispriča javnosti, a koje, kako kaže, najbolje pokazuju kakav je Čola privatno.

Jovana nije krila da je Zdravko oduvek bio njen muzički favorit, ali ni da ju je, osim pesmama i pojavom, osvojio svojim manirima i odnosom prema ljudima.

- Uvek sam volela Zdravka Čolića, Čola mi je oduvek bio broj jedan. Volela sam njegovu muziku i njegovu pojavu - ispričala je Jovana, a potom se prisetila njihovog prvog susreta u jednom restoranu na Banovom brdu, gde je Čolić tada živeo.

Ipak, jedan gest posebno joj se urezao u pamćenje. U periodu kada je Čoli izašao album „Čarolija“, Jovana je dobila poziv od njegovog vozača, koji ju je sačekao ispred zgrade i uručio joj CD sa ličnom posvetom.

- On mene zove Čolin vozač, ispred moje zgrade je, i meni tada stiže Čolin CD sa posvetom. On lično mi ga je poslao na moju adresu. Koje je to poštovanje - prisetila se pevačica, ističući da ju je upravo taj potez osvojio za sva vremena. Foto: Pravo lice estrade

Međutim, najzanimljiviju anegdotu Jovana je sačuvala za kraj. Susret sa Čolićem na Dedinju pretvorio se u situaciju koju, kako kaže, nikada neće zaboraviti.

Pevač je u jednom restoranu sedeo sa gospodinom, najverovatnije na poslovnom sastanku, a ispred njega su se nalazili ugovori. Dok su se pozdravljali i izljubili, Čolić je, sav srećan što je vidi, raširio ruke i uzviknuo: „Gde si, Jovanice!“

U tom trenutku vino koje je pio prosulo se pravo preko ugovora!

- Ja sam se uhvatila za glavu: ‘Jao, Čolo, izvini!’ A on meni kaže: ‘Što se ti izvinjavaš, Jovana? Pa, nije to ništa. Sledeći ćemo da odštampamo - ispričala je Jovana kroz osmeh.

Upravo je ta reakcija ostavila poseban utisak na pevačicu, koja je još jednom naglasila koliko je Čolić fascinirao svojim ponašanjem.

- Kakav gospodin - poručila je Jovana Tipšin u podkastu „Pravo lice estrade“, otkrivajući do sada neispričanu anegdotu sa muzičkom zvezdom kojoj se divi decenijama.

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