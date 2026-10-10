NE DAM NA SVOJU PUBLIKU: Uroš Živković o nastupu na vašaru, incidentu sa ledom, supruzi i sinu, ali i ljubavi bez granica (FOTO)

PEVAČ Uroš Živković u razgovoru za "Večernje novosti" osvrnuo se na polemike koje su pratile ovogodišnje nastupe na Šabačkom vašaru, ali i na neprijatnu situaciju kada ga je jedan od posetilaca gađao ledom.

Foto: Privatna arhiva

Govorio je i o ljubavi u kojoj godine nisu prepreka, odnosu sa suprugom i sinu koji sve više oseća njegov odlazak od kuće. Otkrio je i kako izgledaju druženja sa njegovim najbližim prijateljima, ali i koje koleginice mogu da mu pariraju kada je reč o piću.

Na pitanje kako gleda na komentare da nastupi na vašarima mogu da utiču na karijeru, Živković je istakao da u tome ne vidi ništa sporno, naprotiv.

– Ovo je treća ili četvrta godina kako pevam tamo. Bilo je mnogo ljudi, ali i starijih kolega koji se bave narodnom muzikom, što je odlično. Mislim da je ove godine sve podignuto na viši nivo i da je napravljeno nešto još bolje. Vašar više nije ono što je nekada bio, mesto na kojem ljudi gaze po blatu. Pevao sam u brojnim lokalima širom Balkana i ne vidim da je to nešto drugačije. Kada vam dođe oko 2.000 ljudi, to svakako nije razlog za sramotu – rekao je pevač.

Ipak, jedan trenutak tokom nastupa pokvario je atmosferu. Živković se prisetio situacije kada ga je neko iz publike gađao ledom, naglašavajući da takvo ponašanje ne može da opravda ni u kakvim okolnostima.

– Atmosfera je bila brutalna, a onda se nađe pojedinac koji pokuša da je pokvari. Bez obzira na to što je u pitanju vašar, tu su muzika, dobro raspoloženje i trud da se izbegnu incidenti. Zamislite kako bi bilo da ja uzmem kofu punu leda i gađam svoju publiku. Izner­virao sam se jer svako ima pravo da mu se nešto dopada ili ne, ali to ne može da pokazuje na takav način.

Osvrnuo se i na veze u kojima postoji velika razlika u godinama, posebno na priče o njegovim koleginicama koje imaju znatno mlađe partnere. Na pitanje da li bi i sam mogao da bude sa mnogo starijom ženom, nije imao dilemu.

– Uvek sam imao starije devojke, ali ne baš toliko. Moja supruga je starija od mene i nemam ništa protiv toga. Ljubav ne broji godine. Nek su svi živi i zdravi, šta tome fali? – rekao je Živković, koji smatra da su za odnos mnogo važniji osećanja i međusobno razumevanje nego brojke. Foto: Privatna arhiva

Govoreći o periodu kada je bio slobodan, otkrio je i da nije bio sklon brzom ulasku u veze, niti odnosima u kojima bi postojala sumnja u nečije namere.

– Dok sam bio slobodan, nikada nisam srljao u previše prisne odnose i nisam imao mnogo veza u životu.

Porodični život danas mu je, bez sumnje, među najvažnijim stvarima, a posebnu pažnju posvećuje sinu koji raste i sve više primećuje kada tata odlazi od kuće. Uroš je otkrio i male trikove kojima se služi kako bi rastanak prošao što bezbolnije.

– Kada izlazim iz kuće, gledamo da to uradimo na neku foru, da mu odvratimo pažnju. Danas sam se obukao ispred vrata, samo da ne čuje. Ali, što su deca starija, to je povezanost sa roditeljima veća.

Kada se kamere ugase i završe poslovne obaveze, pevač najviše voli da vreme provodi sa svojim proverenim društvom. Kako kaže, ima svoj krug ljudi sa kojima neguje prijateljstva i posebne trenutke, a njihova okupljanja umeju da potraju do kasno u noć.

– Ima ih mnogo, ali ja sam taj koji ostaje do kraja. Imam svoj krug ljudi, družimo se na rođendanima i slavama, a kada se duže ne vidimo, onda se zatvorimo u neki mali objekat, ugasimo telefone, pozovemo muziku i to veče bude samo za nas. Foto: Privatna arhiva

Na kraju, nije mogao da izbegne ni pitanje o tome ko može više da popije, Katarina Grujić Gobeljić ili Tamara Milutinović. Uroš je odgovor dao bez mnogo razmišljanja, ostavljajući prostor za osmeh.

– Verujte mi, mrtva trka – zaključio nam je Živković.

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