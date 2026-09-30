SIN JE ZAŽALIO ZBOG SVOJE ODLUKE: Udovica Tome Zdravkovića o kolegama koje nisu došle na pomen, ćerka otkrila - "Te pesme su donele najviše

Goca Zdravković, udovica Tome Zdravkovića, stigla je sa Tominom ćerkom Žaklinom na koncert upriličen povodom 35 godina od Tomine smrti, tom prilikom, otkrile su koga očekuju da čuju, ali i koje su Tomine pesme najplaćenije.

FOTO: Novosti

Goca je sa osmehom stigla na koncert u čast pokojnog supruga. A tom prilikom otkrila je kakve su emocije, pred sam koncert:

Super, svi smo spremni za provod, za suze, za radost i smeh - kaže ona i otkriva kako se sa Žaklinom pripremala za predstojeći događaj.

FOTO: Novosti - Gledale smo film i plakale.





Što se izvođača tiče, Goca nije htela da otkriva previše, te je istakla da će publika imati prilike da čuje sjajne pevače, a otkrila je i kome se ona najviše nada.

- Ma biće svi oni, koji su došli da pevaju Tomine pesme, za mene su svi sjajni. Ja se nadam da će biti Aca Lukas i volela bihg Darko Lazić.

FOTO: Novosti

- Ja ne, ostali neka piju. Neko mora i da bude trezan, ne moraju svi da piju.

Što se Tominih prijatelja sa estrade tiče, otkriva da se ni sa kim ne čuje.

- Niko mi se ne javlja. Nisam ja ni bila deo toga. Njega nema, dok je bio, oni su ga zvali. Ja em nisam bila tu, em nisam iz tog sveta - rekla je iskreno, dok je Žaklina istakla da su svi problemi oko filma "Toma" ostali iza njih.

- To je prošlost, zaboravljena. Ništa, to je gotova priča, ide se dalje.

Sin, koji o ocu ne želi da priča, nije došao na pomen, ali Goca otkriva da je zbog te odluke zažalio.

- Sin se javio sinoć, sad mu je malo žao što nije došao. Tražio je da mu pošaljem snimke, da vidi kako je bilo. Volela bih da je iznenađenje, da je došao, ali nije - rekla je Goca i dodala:

- Imala sam drugo iznenađenje došla mi je prijateljica iz Nemačke, posle 42 godine prvi put smo se srele.

Što se tiče mladih izvođača na estradi, Goca otkriva da njenog pokojnog supruga malo ko može da nadmaši:

- Ono što je on radio niko ne može da radi na taj način. Ima dosta dobrih pevača, ali to niko ne može da radi n a način na koji je on radio.

Žaklina je otkrila i koje su definitivno najplaćenije pesme njenog oca

- Od prilike, "Dotako sam dno života" i "Za Ljiljanu"