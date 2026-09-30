SVETOZAR IGIĆ PODELIO JAVNOST: Žene se tope, muškarci ga ismejali (FOTO)
PEVAČ Svetozar Igić ponovo je privukao pažnju na društvenim mrežama, a ovog puta razlog je njegov neobičan način udvaranja.
Na Instagramu je objavio snimak na kojem uz gitaru peva svoju novu pesmu „Ruža vetrova“ dok ispred prozora jedne devojke pokušava da je osvoji baš poput junaka iz romantičnih filmova.
Prizor je odmah izazvao reakcije, ali mišljenja su bila potpuno podeljena. Dok su žene uglavnom bile oduševljene ovakvim gestom i romantikom koju je pokazao, muškarci su imali nešto drugačiji komentar na njegovu ideju.
„Prelepo, prava romantika“, „Ovo je ljubav“ i „Vratite nam ovakve momente“ – samo su neki od komentara onih kojima se dopao njegov potez.
Sa druge strane, bilo je i onih koji su se našalili na račun cele situacije, pa su Svetozaru poručivali da ovakvo udvaranje danas više nije ono što je nekada bilo. Njihovi komentari dodatno su pokrenuli raspravu, da li bi muškarac danas zaista trebalo da osvaja devojku s gitarom pod prozorom ili su takve scene ostale samo u romantičnim filmovima?
I dok se jedni tope na ovakve gestove, drugi ih dočekuju sa dozom humora, Svetozar je u svakom slučaju uspeo da izazove reakcije. Dodatnu pažnju privukla je činjenica da je za ovaj romantični trenutak odabrao upravo svoju novu pesmu „Ruža vetrova“.
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