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VRATIO SE NA SCENU KOJA GA PODSEĆA NA POČETKE KARIJERE: Mirza Selimović posle 12 godina ponovo na "Roštiljijadi" (FOTO)

Д. Цакић

25. 08. 2026. u 23:00

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DRUGO veče 36. "Roštiljijade" u Leskovcu proteklo je uz dobru muziku i brojnu publiku, a za atmosferu je bio zadužen popularni pevač Mirza Selimović.

ВРАТИО СЕ НА СЦЕНУ КОЈА ГА ПОДСЕЋА НА ПОЧЕТКЕ КАРИЈЕРЕ: Мирза Селимовић после 12 година поново на Роштиљијади (ФОТО)

Foto: Novosti

Za Mirzu je ovaj nastup imao posebnu simboliku, na "Roštiljijadu" se vratio posle čak 12 godina. Prvi put je u Leskovcu nastupio 2014. godine, kao deo tadašnje jubilarne, desete generacije „Zvezda Granda“, kada je njegova karijera tek bila na početku.

Danas, 12 godina kasnije, vratio se na istu scenu kao afirmisano ime regionalne muzičke scene.

Foto: Фото: Новости

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- Neverovatan je osećaj vratiti se posle 12 godina na isto mesto na kojem sam nastupao na početku karijere. Tada sam bio momak koji je tek kretao, a danas se vraćam sa svim onim što sam u međuvremenu proživeo i napravio. Ovakvi trenuci me podsete koliki je put iza mene i zato mi je posebno drago što sam ponovo ovde - rekao je Mirza za "Večernje novosti".

Njegov nastup publika je dočekala sa velikim oduševljenjem, a uz poznate hitove pevalo se od prvog do poslednjeg takta.

Tako je drugo veče ovogodišnje Roštiljijade dobilo i posebnu emotivnu notu, Mirza se vratio tamo gde je pre 12 godina napravio jedan od svojih prvih velikih koraka, ovoga puta kao već izgrađen i prepoznatljiv izvođač.

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