MOJA ISPOVEST KROZ NOTE I STIHOVE: Nina Badrić objavila novi album "Moji ljudi", a na promociji nije izostala podrška kolega (FOTO)

U SVEČANOJ atmosferi u foajeu Plave dvorane Sava centra, pop pevačica Nina Badrić danas je predstavila svoj novi album „Moji ljudi“, donoseći publici 15 novih pesama i snažne lične priče.

Uz podršku brojnih kolega i najavu trećeg koncerta 8. maja ove godine na istom mestu, jer su prethodna dva bila 20. 21 februara uz pratnju gudača i ansambla Ante Gelo Acoustic Orchestra.

Promocija albuma „Moji ljudi" protekla je u znaku emocija, muzike i bliskosti sa dragim ljudima. Nina je okupila brojne prijatelje, saradnike i poštovaoce, predstavivši materijal koji, kako kaže, nosi njen lični pečat i životne priče.

Album donosi 15 novih numera, među kojima su „Zašto te još volim", „Alive", „Dugo me nisi ljubio", „Nismo djeca", „Ja nisam žena koja plače", „Čuvam njen dom", „Moj rodni grad", „Eto nama lijepih dana", „Svega se odričem", „Gradovi na vodi", „Ono kad", „Kako si", „Pamtim", kao i duet „Nemoj" sa Petrom Grašom.

Pevačica je za „Novosti“ istakla da je album nastao iz želje da se vrati vrednost celini, a ne samo pojedinačnim singlovima.

- Albumi su vremenom izgubili značaj, ali ja sam želela da napravim nešto što će ljudi slušati od početka do kraja, kao nekada, kao stari dobri CD plejer. Na ovom CD-u su pesme koje pričaju život i muzika koja vraća emociju, jer je ovo moja ispovest kroz note i stihove.

Posebnu pažnju izazvala je pesma „Čuvam njen dom“, koju je Nina sama napisala, inspirisana ličnim iskustvom.

- To je priča o dostojanstvu, o ljubavi koja ne mora da se ostvari. O ženi koja odlazi jer zna da to nije njen dom. To je nešto što se, verujem, dogodilo svakoj ženi – iskreno je podelila pevačica.

Promociju su svojim prisustvom uveličali i njene kolege: Sergej Ćetković, Jelena Tomašević i Milica Pavlović, koji nisu krili oduševljenje novim materijalom.

Nina je iskoristila priliku da javno pohvali i mladog umetnika Jakova Jozinovića, ističući njegov neverovatan uspeh.

- On je dokazao da mladost može biti i pametna i hrabra. Bez ijedne svoje pesme napunio je arene, što mnogima nije uspelo ni za 30 godina – rekla je pevačica, dodajući da ga doživljava kao „leptirića koji nosi radost".

Pored albuma, poštovaoci njene muzike uživaće i na trećem koncertu 8. maja u Plavoj dvorani, gde će publika imati priliku da uživo čuje nove pesme, ali i njene najveće hitove.

