OD SNA DO NOVOG BEOGRADA: Nove postavke u Likovnoj galeriji i Argetu, Kulturnog centra Beograda
U LIKOVNOJ galeriji i Galeriji Artget KCB, u četvrtak, 2. april, u 19 časova, biće otvorene dve izložbe "San" Milana Antića, čiji je kustos Maja Ćirić i "Nepostojani predeli" Raca Bulatovića, koja pripada ciklusi "Iz Centra", autora koncepta i kustosa Dunje Brkić.
Antić novom izložbom napušta granice statične slike i ulazi u polje proširenog digitalnog prostora, istražujući modalitete percepcije, memorije i interakcije. Pregledom više od 700 fotografija Raca Bulatovića , kustoskinja Dunja Brkić je izdvojila one sa temom promena topografija Novog Beograda u vreme nastajanja novog grada, prepoznavši u njima poetiku konstantne promene urbanog pejzaža - nastajanja i nestajanja delova predela, grada, infrastrukture, peščara i drugih elemenata krajolika.
