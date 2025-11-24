OTIŠLA JE MOJA LJILJANA, POČIVAJ U MIRU DRAGA MOJA PRIJATELJICE: Milica Pavlović slomljena od bola zbog smrti tekstopisca
PEVAČICA Milica Pavlović se dirljivim rečima oprostila od čuvene Ljiljane Jorgovanović koja je preminula juče u 66.godini, a sa kojom je uspešno sarađivala.
Muzička zvezda izuzetno je cenila i poštovala tekstopisca koja je obeležila njenu karijeru.
- U šoku sam, izgubila sam ne samo najbližu saradnicu, sa kojom sam pola svoje karijere proživela, već i prijateljicu, koju sam volela, sa kojom sam bila bliska i koja je uvek bila tu da me razume, da me posavetuje, da me koriguje, da me uči životnim lekcijama. Smrt mi nikada nije išla uz Ljiljanu, onakvu ženu, pre svega intelektualku sa kojom je zadovoljstvo bilo provoditi vreme, onako strasnu osobu koja je volela život i znala da ga živi, a onda i energičnu i veselu ženu koja je imala planove i radovala im se. Duboko sam potresena Ljiljaninim odlaskom i mogu reći da ćemo svi osetiti njen odlazak, jer tekstopisac, umetnik i vizonar one magične A kategorije je napustila ovaj život. Saučešće porodici i hvala joj na svemi što smo podelile – rekla nam je Milica.
