ORILO SE "ODAKLE SI, SELE": Snežana Đurišić u Zagrebu "digla na noge" dve hiljade ljudi uz srpske pesme (FOTO)

ZVEZDA narodne muzike Snežana Đurišić održala je koncert u Zagrebu u sklopu manifestacije "Srpsko veče" gde je zapevala najveće srpske hitove.

Foto: Novosti

Snežana je naime nastupala pred oko dve hiljade ljudi u dvorani „Gastro Globus“. Foto: Novosti

Publika je u Zagrebu uživala uz predivne Snežanine hitove, a zajedno sa njom pevali su „Kuće male krečene u belo“, „Odakle si sele“, „Vidovdan“ i brojne druge pesme koje su postale pravi folk evergrin.

- To je bilo naše veče, dobre i kvalitetne muzike, a enerija koja je vladala između publike i mene ne može opisati rečima - istakla je Snežana za "Novosti".

Ovo predivno veče sasvim sigurno će se dugo prepričavati širom Zagreba, a božanstvena atmosfera kakvu je priredila pevačica i članica žirija muzičkog takmičenja „Zvezde Granda“ nikoga nije ostavila ravnodušnim.

BONUS VIDEO:

