MALDIVI I ČAŠE ŠAMPANJCA: Tea Tairović sa suprugom uživa na medenom mesecu (FOTO)

MUZIČKA zvezda Tea Tairović otputovala je na Maldive gde uživa na medenom mesecu sa suprugom Ivanom Vardajem.

Foto: Andreja Damnjanović

Tea i Ivan su prošle godine stali na ludi kamen, ali zbog brojnih poslovnih obaveza nisu odmah uspeli da otputuju na medeni mesec, te su sada konačno pronašli vreme za sebe i odlučili da uživaju u luksuzu i miru koje nude Maldivi.

- Prelepo nam je, odmaramo i oboje smo zaslužili mali predah posle svih poslovnih obaveza – rekla je Tea za naš list. Foto: Privatna arhiva

Supružnici su izabrali ovu egzotičnu destinaciju za svoj odmor iz snova, da uživaju u romantičnim trenucima ljubavi, prelepim plažama, tirkiznoj boji vode i u isprijanju šampanjca u dvoje.

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć