MALDIVI I ČAŠE ŠAMPANJCA: Tea Tairović sa suprugom uživa na medenom mesecu (FOTO)

Dušan Cakić

12. 01. 2026. u 14:50

MUZIČKA zvezda Tea Tairović otputovala je na Maldive gde uživa na medenom mesecu sa suprugom Ivanom Vardajem.

Foto: Andreja Damnjanović

Tea i Ivan su prošle godine stali na ludi kamen, ali zbog brojnih poslovnih obaveza nisu odmah uspeli da otputuju na medeni mesec, te su sada konačno pronašli vreme za sebe i odlučili da uživaju u luksuzu i miru koje nude Maldivi.

- Prelepo nam je, odmaramo i oboje smo zaslužili mali predah posle svih poslovnih obaveza – rekla je Tea za naš list.

Foto: Privatna arhiva

Supružnici su izabrali ovu egzotičnu destinaciju za svoj odmor iz snova, da uživaju u romantičnim trenucima ljubavi, prelepim plažama, tirkiznoj boji vode i u isprijanju šampanjca u dvoje.

 

