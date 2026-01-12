MALDIVI I ČAŠE ŠAMPANJCA: Tea Tairović sa suprugom uživa na medenom mesecu (FOTO)
MUZIČKA zvezda Tea Tairović otputovala je na Maldive gde uživa na medenom mesecu sa suprugom Ivanom Vardajem.
Tea i Ivan su prošle godine stali na ludi kamen, ali zbog brojnih poslovnih obaveza nisu odmah uspeli da otputuju na medeni mesec, te su sada konačno pronašli vreme za sebe i odlučili da uživaju u luksuzu i miru koje nude Maldivi.
- Prelepo nam je, odmaramo i oboje smo zaslužili mali predah posle svih poslovnih obaveza – rekla je Tea za naš list.
Supružnici su izabrali ovu egzotičnu destinaciju za svoj odmor iz snova, da uživaju u romantičnim trenucima ljubavi, prelepim plažama, tirkiznoj boji vode i u isprijanju šampanjca u dvoje.
