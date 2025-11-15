UMRLA SLAĐANA ŽUNIĆ: Bila je deo serije "Selo gori, a baba se češlja"

SLAĐANA Žunić, poznata kostimografkinja, preminula je u Beogradu u 65. godini.

Foto: Pixabay

Njeno ime ostaće upamćeno po doprinosu filmskoj i pozorišnoj umetnosti, gde je svojim radom ostavila dubok trag.

Slađana je bila deo velikih projekata, a njen stil i posvećenost ostavili su neizbrisiv pečat na domaćoj sceni.

Njeni radovi obeležili brojne filmske i pozorišne produkcije, a stvaralaštvo, koje je uključivalo projekte poput "Sveti Đorđe ubija zmaja" i "Čarlston za Ognjenku", doprinelo je razvoju domaće umetnosti, a bila je i deo ekipe serije "Selo gori, a baba se češlja".

Biografija Slađane Žunić

Rođena 1959. godine u Zaječaru, Slađana je veći deo života provela u Vranju i Beogradu. Njena karijera obuhvatala je rad na filmovima, serijama i pozorišnim predstavama, gde je svojim kostimima doprinosila autentičnosti i atmosferi svakog projekta. Osim što je bila vrhunski profesionalac, bila je i brižna majka, prijatelj i koleginica, poznata po svom osmehu i toplini.

Slađana je bila majka dve ćerke, koje su nasledile njen umetnički duh i talenat. Njena ostavština živeće kroz njih, ali i kroz sve one koji su imali priliku da sarađuju s njom ili da uživaju u njenim delima. Njena posvećenost umetnosti i ljudima ostaje primer kako se ljubav prema poslu i životu može preneti na sve oko sebe.