ZAVRŠNE PRIPREME: "Novosti" na licu mesta, na tonskoj probi sa Halidom Muslimovićem pre veliki koncert (FOTO)
FOLK zvezda Halid Muslimović održaće veliki solistički koncert za dva dana, u sredu 12. novembra u Plavoj dvorani Sava centra.
Dva dana nas deli od Halidovog muzičkog spektakla, a pripreme su u samoj završnici, pa je pevač tako održala jednu od poslednjih proba sa orkestrom.
Poznat kao perfekcionista, Halid je sa muzičarima prešo kompletan repertoar i istakao da joj je izbor pesama koje će izvesti na koncertu bio najveća "muka".
- Volim da kažem da je ta selekcija i izbor kompozicija bila najveća "slatka muka", ali verujem da će publika u Sava uživati u svim pesmama. Biće i balada, narodnjaka, ali i bržih pesama - istakla je legendarni pevač.
Uoči beogradskog koncerta Hali priznaje da se u njemu smenjuju uzbuđenje, radost i osećaj odgovornosti, jer želi da publici pruži pravi spektakl.
- Radujem se novom druženju sa publikom i verujem da će biti veče koje će pamtiti za sva vremena.
Folk zvezda nam je istakao da li će mu se neko od kolega pridružiti na sceni te noći.
- Pozvao sam tri posebna gosta, na bini ali vam neću otkriti o kome se radi - zaključila nam je Muslimović.
