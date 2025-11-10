EKSKLUZIVNO ZA "NOVOSTI": Vladan Savić otkrio detalje o prvom solističkom koncertu "Magla" benda (VIDEO)

"MAGLA" bend održao je promociju svoje tri nove pesme u akustičnoj verziji i tom prilikom najavio solistički koncert koji će se održati u Sava Centru, 6. februara, 2026. godine.

Novosti

Kako uspevaš da dopreš do srca svoje publike?

Vladan: Emocijom. To je ono oružje, zapravo to nije oružje, to sam ja. Ja sam Devica u horoskopu, veliki emotivac i prosto kada ja uđem u studio i probam da otpevam, ili osetim pesmu i dam 100% sebe ili ne osetim. Kažem: "Ej ljudi, hvala vam na ponudi, ali ovo nije prosto za mene. Nisam je doživeo". Uvek je najbitnija ta čuvena emocija.

Kako znaš da je pesma prava za tebe, a koja nije? Kakvu pesmu nikada ne bi prihvatio?

Vladan: Ne odem nikad, kada me neko pozove i kaže da ima hit. To kad čujem, digne mi se kosa na glavi i uglavnom ne odem da čujem to. "Magla" bend ne vidi hit, "Magla" bend ne traži hit, "Magla" bend traži da snima kvalitetnu muziku. Od prvog dana je tako. Ono što sam za sve ove godine karijere naučio je da većinu pesama treba probati u studiju. Dok ne probaš, ne možeš da znaš kako će to da zvuči. I samim tim, kada uđeš u gluvu sobu i staneš pred studijski mikrofon, čim kreneš ili osetiš da je to to ili ne osetiš. Najjaču tu energiju sam osetio kada sam ušao u studio i krenuo da pevam refren "Samo se noćas pojavi". Kad sam to krenuo, rekao - samo sam stao. Ne mogu da opišem rečima kako sam se osećao. I isto tako sam se osećao kada sam svoje dete uzeo prvi put u naručje. Sva muzika koju snimamo, moram da osetim. Moram da kažem "vau, to je to".

Da li ti se nekada desilo da otpevaš pesmu u studiju i da je na kraju ne izdaš?

Vladan: Pa ne. Zapravo otpevao sam gomilu pesama koje sam odbio. Gomilu. Prosto probaš, pronalaziš se, tražiš pesme. Dešavalo mi se iks puta. Čak mi se dešavalo da sam odbijao neke hitove. Ne bih sad da ih imenujem, da ne uvredim, jer te pesme ni danas ne bi snimio. Možda ta pesma "Magli" ne bi bila hit. Postoji isto tako jedan hit, koji ću spomenuti, koji sam odbio. Bilo je davno, nisam to prepoznao na pravi način. "Voliš me" Mirza Selimović. I drago mi je što je otišla u prave ruke, takvom vokalu. Mirza je dobar momak jako i ozbiljan vokal. Nije to nikakva greška u pitanju, nisam je ni probao, pa i da znam. Ne mogu da kažem da mi je krivo jer je otišla svakako u prave ruke. Pesma je veliki hit koji mi izvodimo na nastupima i dan danas.

Kada smo kod tvojih pesama, kako odlučuješ sa kim ćeš snimiti duet?

Vladan: Ne odlučujemo mi da li će se desiti duet i sa kim, nego odlučuje sama pesma. Pesme biraju nas izvođače. To je moje mišljenje. Mi smo tu samo da ih izvedemo. To je umetnost nečija i ako je neko napisao iz duše, iz srca, ako je ja ne donesem, uvek će biti neko ko će je doneti. Tako se desio duet sa Natašom Bekvalac i sa Draganom Mirković. Prosto su se pesme desile, ja sam čuo, otpevao svoj deo, mi smo čuli da je to samo Nataša. Ja sam rekao Mići, mi ovu pesmu snimamo samo ako Nataša pristane na to. Ako Nataša pristane, ne treba nam nijedan drugi izvođač. Niko neće izvesti pesmu kao Nataša Bekvalac. Tako je i bilo i zato je pesma postala veliki hit.

Da li je Nataša odmah prihvatila ponudu?

Vladan: Nataša je pristala ovako (pucketanje prstima). Samo je ušla samo u studio i rekla: "Ovako sam se osećala kada sam čula "Nikotin" . Prosto osetila je i ona. To je to.

Nataša Bekvalac je nadavno izbacila novi album, da li si poslušao i da li ti se sviđa?

Vladan: Poslušao i bio na promociji, naglašavam BIO na promociji, s obzirom da ne volim ta okupljanja i ne posećujem. I jako ih izbegavam. Ali Nale sam hteo jako da ispoštujem, to je naša drugarica, veliki čovek i jedan veliki izvođač sa ozbiljnom karijerom. Prvo sam čuo album, pa sam otišao na promociju. Nale je jedinstvena. Nale, ona kad krene, kada izađe na binu, ta njena energija, emotivna, to je neverovatno. To se jednom rađa. Ona da otpeva dečiju pesmicu, ona će doneti na taj način da ćeš se rasplakati.

Foto: Novosti

Najavio si koncert u Sava Centru, da li će Nataša biti gošća?

Vladan: Naravno da će biti. Pozvao sam je. Rekao sam: "Nale, mi pravimo prvi solistički koncert, 6. februara sledeće godine u Sava Centru. Želja nam je-" , ona me je prekinula na pola rečenice i samo rekla "SA ZADOVOLjSTVOM". Tako da drugarica Nale će biti gost na našem koncertu.

Šta možemo još da očekujemo na tom koncertu? Rekao si da si perfekcionista, da će sve biti savršeno. Da li bi mogao da nam otkriješ neke detalje?

Vladan: Ne mogu da otkrivam detalje, prosto smatram da ne treba. To je timski dogovor, ali ono čime se vrlo bavimo je to da ne bude nijedan klasičan nastup "Magla" benda. Naravno, nijedan naš nastup nije klasičan. Ovo je prvi solistički koncert i svaki naredni koncert - naravno, pozabavili smo se audio produkcijom na ozbiljnom nivou, uključujući Dušana Alegića i pozabavićemo se video produkcijom. Imamo reditelja Ivana Stoijkovića, izabrali smo veliku i ozbiljnu ekipu i to će biti jedan dobar performans.

Pogledajte ceo intervju OVDE: