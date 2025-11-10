U FEBRUARU POSTAJEM MAMA PO TREĆI PUT: Nikolina Kovač Kapor blista u drugom stanju - "Bilo mi je mnogo teško prva četiri meseca (FOTO)
MUZIČKA zvezda Nikolina Kovač pojavila se u javnosti u crvenom, uskom izdanju, te su sve oči bile uprte u nju.
Za ovu priliku je pustila kosu da joj pada preko ramena, dok su prisutni komentarisali da pevačica blista.
Trudnički stomak bio je u prvom planu, dok je uz odevnu kombinaciju ukombinovala i štikle.
- Pored dvoje dece ne stižem da se osećam kao trudnica! Nekad sam odmarala, znala sam da se povučem, sad jedno dete ide u školu, drugo na svoju stranu, nemam vremena da se izležavam... (smeh) - rekla je Nikolina.
- Mučnina više nema. Prva 4 meseca nisam bila živa! Bilo mi je naporno gde god da se pojavim. Mislila sam da to nikad neće proći. Niko nije mogao ni da primeti prvih meseci da sam trudna jer sam baš bila mršava. Svi su bili oduševljeni kad su saznali da sam trudna! - dodala je pevačica pred našim kamerama.
- Imamo neka imena u opticaju, ali otom-potom, samo da doguramo do devetog meseca (smeh) - istakla je Nikolina.
