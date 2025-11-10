ZAMALO DA ODBIJE JEDAN OD SVOJIH NAJVEĆIH HITOVA: Vladan Savić "Magla" bend iznenadio sve priznanjem posle mnogo godina (FOTO)

"MAGLA" bend održao je promociju svoje tri nove pesme u akustičnoj verziji i tom prilikom najavio solistički koncert koji će se održati u Sava Centru, 6. februara, 2026. godine.

- Nove tri pesme smo pripremili za naše obožavatelje, kao i naš prvi solistički koncert u Sava Centru, 6. februara. Kada me je pozvao kompozitor, rekao mi je da ima da mi pusti neke pesme, na prvu su nam se svidele te tri koje smo i snimili - započeo je Vladan i dodao:

- U pesmu "Samo se noćas pojavi" sam sumnjao, ali sam se razuverio kada sam je otpevao u studiju. To je jedna neverovatna emocija. Uveliko radimo na pripremi vizuala, tako da će koncert i audio i vizuelno toliko dobro urađen. Inače sam Devica u horoskopu i jako sam težak i nikada nisam zadovoljan. Veliki sam perfekcionista, nisam strog samo sam zahtevan. Najviše za sebe, ne budem zadovoljan kako sam otpevao, čujem neke sitnice koje niko drugi ne čuje - govorio je Savić, a potom otkrio kome će na dan koncerta poslati poruku "Samo se noćas pojavi".

- Svako ko treba da se pojavi će se pojaviti, ko ne treba neće. Posebna osoba koja će biti tu je moja ćerka. Stidljiva je jako, nema afinitete ka tome da izađe na binu, u to čisto sumnjam, ali će sigurno biti najposebniji gost na koncertu - rekao je pevač, pa otkrio kako je njegova mezimica reagovala na nove pesme i koliko razume njegovu popularnost.

- Postidela se, pa nije htela ni da posluša pesmu, ni da odgleda spot. Međutim nakon nekoliko dana je tražila da joj ponovo pustim pesmu, i ja sam joj pustio stare, a ona mi kaže : "Te su mi dosadile, hoću ove nove". Juče smo išli da kupimo neku opremu i neka gospođa je pitala za fotografiju, onda me je pitala zašto su njene ćerke htele da se fotkaju sa mnom. Podsetio sam je da se bavim javnim životom, još je mala, ali joj je sve jasnije - ispričao je Savić, a potom otkrio i da li je strog roditelj.

- Anđelija zna gde je granica sa mnom i šta može šta ne može. Nisam baš totalno popustljiv, ali umem da budem do neke mere. Trudim se da je ne razmazim previše i da ne napravim snoba od deteta, ali neće biti tako jer vidim da je srčana i borbena - priznao je Vladan.

- Kada smo sedeli na sastanku i kada sam čuo od našeg menadžmenta predlog za Sava Centar, sve mi se okrenulo u stomaku, samo me je preseklo. Član benda je predložio da odemo da se napijemo, ja inače ne pijem, želeo sam samo da odem kući i da se iskuliram, da svarim tu informaciju. Nadam se da neće biti treme - zaključio je pevač.

