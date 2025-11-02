"VESNA KUVA, A JA IDEM NA PIJACU!" Milomir Marić otkrio podelu kućnih poslova u kući

VODITELj i novinar Milomir Marić, govorio je, za medije, o svojoj supruzi i raspodeli kućnih poslova.

Voditelj Milomir Marić i književnica Vesna Radusinović u veoma skladnoj zajednici žive već više od deceniju i po, njihov brak mnogima može poslužiti kao primer, a kako je otkrio, ona je izuzetna kuvarica:

- Jedem ono što Vesna sprema. Dok nisam upoznao Vesnu Radusinović ja sam mislio da ja umem da kuvam. Ja više nisam hteo da se brukam, ona nema šta ne zna da sprema. Ja idem stalno na pijacu, svakog vikenda obiđem sve pijace i tačno znam gde je koji zeleniš. Ljudi prilaze i samo pitaju nešto, oni misle da ja nešto znam. Ljudi su me napadali zašto ne idem na modne revije, ali ne mogu da im objasnim da tamo ljudi dolaze da bi nešto za džabe pojeli i popili, ja kao gospodin odem na buvljak. Tamo me dočekaju kao svog svoga.

Marić objašnjava zbog čega je njegova supruga Vesna posebna za njega:

- Ja ne bih da je ona toliko posebna, ceo život sam želeo lepu i glupu, ali se takva nikad nije za mene zalepila.

Marić napustio Hepi

Podsetimo, Milomir Marić je posle osamnaest godina dao otkaz na Hepi televiziji, na čijem je čelu bio od 2008.

U njegovom novom timu biće kao i do sada glumica i voditeljka Katarina Korša. Ekipa Kurira kontaktirala je Katarinu za komentar o promenama u medijskoj kući i svom budućem angažmanu, a voditeljka je kratko odgovorila:

- Pa u suštini sve što treba saznaćete jako brzo. Pametnije je to Mariću postaviti pitanja, tako da će izjava malo sačekati - rekla je Katarina.

