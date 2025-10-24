HILJADE ŽENA MRZE TE U MENI: Tea Tairović objavom fotografije sa posvetom "srušila" društvene mreže (FOTO)

MUZIČKA zvezda Tea Tairović jednom objavom na društvenim mrežama zaintrigirala je javnost, koja sadrži i posvetu.

Foto: Privatna arhiva

Po svemu sudeći, reklo bi se da je u pitanju tekst njene nove pesme koja je u pripremi i koja će se naći na njenom novom albumu, a nosi naziv ''Oprostite sudija''.

- Opasno me rade geni, hiljade žena mrze te u meni - poručila je Tea u opisu fotografije, a među prvima je reagovala pevačicina koleginica Nataša Bekvalac, koja je ispod njene objave ostavila nekoliko emotikona srca.

Inače, Teu 15. novembra očekuje veliki koncert u Skoplju, u sportskoj hali "Boris Trajkovski".

