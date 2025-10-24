NEVIĐENO IZDANJE: Pevačica iznenadila sve izgledom i zanosnim oblinama (FOTO)

PEVAČICA Sara Reljić iznendadila je sve svojim novim provokativnim izdanjem.

Foto: Privatna arhiva

Naime, ona je danas predstavila spot za svoju novu pesmu „Ruke od benzina“. Foto: Privatna arhiva

Kadrovi za novi spot su snimani u dalekoj Australiji, a koliko se nije štedelo na ekranizaciji nove pesme otkrivaju i detalji da su za potrebu ovog spota korišćeni automobili koji vrede i više od pola miliona evra.

Osim što Sara nije štedela na spotu, ona nije štedela ni na seksepilu dok se snimala za ekranizaciju pesme „Ruke od benzina“. Foto: Privatna arhiva

Reljićeva važi za jednu od najatraktivnijih pevačica na našoj estradi, a scene u novom spotu su opravdale taj status ove vatrene plavuše.

BONUS VIDEO:

