NEVIĐENO IZDANJE: Pevačica iznenadila sve izgledom i zanosnim oblinama (FOTO)
PEVAČICA Sara Reljić iznendadila je sve svojim novim provokativnim izdanjem.
Naime, ona je danas predstavila spot za svoju novu pesmu „Ruke od benzina“.
Kadrovi za novi spot su snimani u dalekoj Australiji, a koliko se nije štedelo na ekranizaciji nove pesme otkrivaju i detalji da su za potrebu ovog spota korišćeni automobili koji vrede i više od pola miliona evra.
Osim što Sara nije štedela na spotu, ona nije štedela ni na seksepilu dok se snimala za ekranizaciju pesme „Ruke od benzina“.
Reljićeva važi za jednu od najatraktivnijih pevačica na našoj estradi, a scene u novom spotu su opravdale taj status ove vatrene plavuše.
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
NASTAVILI SMO TAMO GDE SMO STALI: Breskvica o duetu, odnosu i saradnji sa Henijem (FOTO)
24. 10. 2025. u 18:59
TO JE SAMO ZA NjEGA: Jana Todorović novu pesmu posvetila pokojnom sestriću (FOTO)
23. 10. 2025. u 23:45
PUTIN O ISPORUCI "TOMAHAVKA": Ako Ukrajina napadne oružjem dugog dometa, odgovor će biti zapanjujući
AKO Ukrajina pokrene napade oružjem dugog dometa na Rusiju, odgovor će biti zapanjujući, izjavio je danas ruski predsednik Vladimir Putin.
23. 10. 2025. u 17:59
STIŽE ZIMA KAKVA SE VIĐA JEDNOM U STO GODINA? Meteorolozi odgovorili na spekulacije o "zimi veka"
NEMAČKI portali su preplavljeni informacijama o ekstremnoj zimi, ulicama prekrivenim snegom i ekstremnim vremenskim uslovima koji prete zemlji.
23. 10. 2025. u 17:38
ZEMLjOTRES USRED DNEVNIKA: Voditeljka se obratila u strahu: "Nadam se da će biti sve u redu" (VIDEO)
DOK je čitala vesti u noćnom Dnevniku, prekinuo ju je zemljotres...
24. 10. 2025. u 19:43
Komentari (0)