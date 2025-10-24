Poznati

NEVIĐENO IZDANJE: Pevačica iznenadila sve izgledom i zanosnim oblinama (FOTO)

Dušan Cakić

24. 10. 2025. u 19:20

PEVAČICA Sara Reljić iznendadila je sve svojim novim provokativnim izdanjem.

НЕВИЂЕНО ИЗДАЊЕ: Певачица изненадила све изгледом и заносним облинама (ФОТО)

Foto: Privatna arhiva

Naime, ona je danas predstavila spot za svoju novu pesmu „Ruke od benzina“.

Foto: Privatna arhiva

Kadrovi za novi spot su snimani u dalekoj Australiji, a koliko se nije štedelo na ekranizaciji nove pesme otkrivaju i detalji da su za potrebu ovog spota korišćeni automobili koji vrede i više od pola miliona evra.

Osim što Sara nije štedela na spotu, ona nije štedela ni na seksepilu dok se snimala za ekranizaciju pesme „Ruke od benzina“.

Foto: Privatna arhiva

Reljićeva važi za jednu od najatraktivnijih pevačica na našoj estradi, a scene u novom spotu su opravdale taj status ove vatrene plavuše.

 

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

