POPULARNI PEVAČ UBIJEN U ZATVORU: Osuđen za pedofiliju i pokušaj silovanja bebe, a sada je neslavno završio svoj život
PEVAČ grupe "Lostprophets" Ijan Votkins, osuđen za pedofiliju, preminuo je nakon napada u zatvoru, potvrdili su zatvorski izvori.
Pevač iz Pontiprida u Velsu služio je 29-godišnju kaznu u zatvoru HMP Vejkfild zbog seksualnih prestupa prema deci.
Policija Zapadnog Jorkšira saopštila je da je danas pozvana u zatvor zbog napada na zatvorenika, koji je na licu mesta proglašen mrtvim. Votkins je zatvoren u decembru 2013. godine zbog niza seksualnih prestupa nad decom, uključujući pokušaj silovanja bebe.
Njega je jutros nožem napao drugi zatvorenik, a policija je pokrenula istragu na licu mesta, prenosi BBC.
Votkins je napadnut u zatvoru u avgustu 2023. godine, ali te povrede nisu bile opasne po život. Muzičar je osuđen na 29 godina zatvora sa dodatnih šest godina uslovne kazne, a njegove dve saoptužene, majke dece koju je zlostavljao, dobile su 14 i 17 godina zatvora.
(Tanjug)
