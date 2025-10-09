NIKAD NEĆU ZABORAVITI POJAVLJIVANJE U "LAJANJU NA ZVEZDE" Tihomir Stanić o poslednjem susretu sa Šotrom
NAŠ poznati glumac Tihomir Stanić otkriva da se sa Zdravkom Šotrom, poslednji put video pre nepunih mesec dana.
Dogovarali su se o projektima koji su trebali da se rade.
- Sedeli smo Šotra, Veselko Krčmar, njegov direktor fotografije i ja i dogovarali se šta bi bilo izvodljivo da se realizuje od dva scenarija koja je pripremio. Dogovorili smo se da realizujemo njegov scenario o slikarki Mileni Pavlović Barili kao i o mladom Tesli i njegovom detinjstvu.
Bio sam baš fasciniran njegovom željom, uprkos godinama i uprkos fizičkoj slabosti, da čovek ne odustaje. Ima jedna stara izreka koja glasi: “Rad je stvorio čoveka”. Verovatno se pojedinac oseća kao čovek dok radi i dok može da radi - priča Stanić.
Glumac je poslednji put sarađivao sa Šotrom na seriji “Aleksandar od Jugoslavije”, koju je snimao pre četiri godine.
- Pojavio sam se u toj seriji u ulozi Mehmeda Spahe, koja je bila mala uloga. Ponudio mi je tada veću ulogu i značajniju ali ja sam u to vreme snimao nešto drugo, pa se vremenski nismo mogli uklopiti.
Inače, Stanić o Šotri ima samo reči hvale.
- On je ostavio neizbrisiv trag u kinematografiji. Nikad neću zaboraviti moje pojavljivanje u njegovom filmu “Lajanje na zvezde“ u liku Ive Andrića.
Ja sam pre toga igrao nobelovca u jednoj TV drami, ali pojavljivanje u njegovom filmu, koji je bio jako popularan, je bila moja prva čvršća veza sa ovim što će se kasnije desiti - da se mnogo puta pojavim u ulozi Ive Andrića. Ja sam mu na tome zahvalan - ističe Tihomir Stanić.
(Blic)
Preporučujemo
POTRESNA PORUKA IVANE MIHIĆ: "Hercegovče moj dragi, zagrli mi tatu, čuvajte nas odozgo"
09. 10. 2025. u 12:30
POZNATI VREME I MESTO SAHRANE ZDRAVKA ŠOTRE: Evo gde će biti sahranjen čuveni reditelj
08. 10. 2025. u 21:17
"Miro, zbog ovog filma, Hrvati će te smatrati izdajicom - neće ti oprostiti!"
08. 10. 2025. u 19:14
HRVATSKA POSLALA NOTU CRNOJ GORI: Vratite Hrvatima imovinu u Tivtu i Dobroti
HRVATSKA je poslala Crnoj Gori diplomatsku notu, tražeći od nje da vrati imovinu pripadnicima hrvatske manjine u gradovima Tivat i Dobrota, preneli su hrvatski mediji.
09. 10. 2025. u 08:02
BRITANCI U STRAHU: "Isplivali tajni dokumenti, Putin planira nuklearni napad na 32 lokacije u Evropi"
KAKO strahovi od pretnje koju Rusija predstavlja evropskoj bezbednosti nastavljaju da rastu, zabrinutost zbog šireg konflikta i nuklearnog oružja i dalje tinja. Vladimir Putin redovno maše "nuklearnim sabljama" od kako je Rusija u februaru 2022. napala Ukrajinu, upozoravajući Zapad zbog njegove podrške Kijevu, piše britanski Express.
08. 10. 2025. u 07:55
"OTEĆE VAM DECU! Mirjana Bobić Mojsilović upozorila roditelje
"ZATO, roditelji, dok još nije kasno, zgrabite svoju decu i zabavite ih sami!"
09. 10. 2025. u 10:15
Komentari (0)