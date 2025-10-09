NIKAD NEĆU ZABORAVITI POJAVLJIVANJE U "LAJANJU NA ZVEZDE" Tihomir Stanić o poslednjem susretu sa Šotrom

NAŠ poznati glumac Tihomir Stanić otkriva da se sa Zdravkom Šotrom, poslednji put video pre nepunih mesec dana.

Dogovarali su se o projektima koji su trebali da se rade.

- Sedeli smo Šotra, Veselko Krčmar, njegov direktor fotografije i ja i dogovarali se šta bi bilo izvodljivo da se realizuje od dva scenarija koja je pripremio. Dogovorili smo se da realizujemo njegov scenario o slikarki Mileni Pavlović Barili kao i o mladom Tesli i njegovom detinjstvu.

Bio sam baš fasciniran njegovom željom, uprkos godinama i uprkos fizičkoj slabosti, da čovek ne odustaje. Ima jedna stara izreka koja glasi: “Rad je stvorio čoveka”. Verovatno se pojedinac oseća kao čovek dok radi i dok može da radi - priča Stanić.

Glumac je poslednji put sarađivao sa Šotrom na seriji “Aleksandar od Jugoslavije”, koju je snimao pre četiri godine.

- Pojavio sam se u toj seriji u ulozi Mehmeda Spahe, koja je bila mala uloga. Ponudio mi je tada veću ulogu i značajniju ali ja sam u to vreme snimao nešto drugo, pa se vremenski nismo mogli uklopiti.

Inače, Stanić o Šotri ima samo reči hvale.

- On je ostavio neizbrisiv trag u kinematografiji. Nikad neću zaboraviti moje pojavljivanje u njegovom filmu “Lajanje na zvezde“ u liku Ive Andrića.

Ja sam pre toga igrao nobelovca u jednoj TV drami, ali pojavljivanje u njegovom filmu, koji je bio jako popularan, je bila moja prva čvršća veza sa ovim što će se kasnije desiti - da se mnogo puta pojavim u ulozi Ive Andrića. Ja sam mu na tome zahvalan - ističe Tihomir Stanić.

