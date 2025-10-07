PREMINUO POZNATI TV VODITELJ: Bio je i lekar, obavljao i važnu funkciju

TV voditelj Drago Rubala preminuo je u 77. godini.

Foto: Printskrin

Rubala je bio lekar i obavljao je funkciju šefa Odeljenja za medicinsku ekspertizu u okviru Hrvatskog zavoda za penzijsko osiguranje (HZMO).

Bio je voditelj radio i televizijskih emisija posvećenih narodnoj muzici i medicinskim savetima, a imao je i svoju televizijsku emisiju „Rubala šou“ na televiziji Z1.

(Indeks)