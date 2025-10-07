POSLEDNJI OPROŠTAJ OD LEGENDARNOG PEVAČA: Evo kada i gde će biti sahranjen Halid Bešlić

LEGENDARNI pevač Halid Bešlić preminuo je danas, 7. oktobra, u 71. godini, nakon borbe sa opakom bolešću.

Foto: ATA images/A. Ahel

Kako se saznaje 13. oktobra u 12 časova će ispred Begove džamije u Sarajevu biti klanjanje namaza.

Sahrana će se obaviti na gradskom groblju "Bare", u 15 časova.

Prethodno će biti održana komemoracija u Narodnom pozorištu u Sarajevu, sa početkom u 11 časova, gde će se okupiti njegovi najbliži, kao i brojne kolege.

Od čega je bolovao Halid Bešlić

Kako je Halidov menadžer nedavno potvrdio, pevač je imao bolest jetre.

Halid Bešlić bio je u Kliničkom centru u Sarajevu gde su lekari činili sve da ga izleče, ali je borbu, nažalost, izgubio.

- Dogodilo se to sa jetrom… Jetra ne funkcioniše baš najbolje, rade na tome da se očisti - rekao je Halidov menadžer tada, a pevač je u tom momentu bio prebačen na kliniku za onkološke pacijente.

Halid Bešlić rođen je 20. novembra 1953. godine u zaseoku Vrapci, smeštenom nedaleko od grada Knežine u opšini Sokolac.

Njegovo detinjstvo proteklo je na obroncima planine Romanija, a rane godine obeležili su mu sreća, mir i bezbrižnost.

Otac Halida Bešlića, Mujo, koji je upravljao šumskim gazdinstvom i bio pri vojsci, umro je 1. aprila 2016. kao 83-godišnjak u sarajevskoj bolnici.

Halid Bešlić je tada bio na američkoj turneji, ali je stigao na dženazu koja je obavljena u selu kod Olova gde je Mujo živeo od početka rata u BiH 1992. Majka Behara je bila domaćica.

Bešlić je završio tesarski zanat i višu školu za poslovođu.

(Telegraf)