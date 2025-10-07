POSLEDNJI OPROŠTAJ OD LEGENDARNOG PEVAČA: Evo kada i gde će biti sahranjen Halid Bešlić
LEGENDARNI pevač Halid Bešlić preminuo je danas, 7. oktobra, u 71. godini, nakon borbe sa opakom bolešću.
Kako se saznaje 13. oktobra u 12 časova će ispred Begove džamije u Sarajevu biti klanjanje namaza.
Sahrana će se obaviti na gradskom groblju "Bare", u 15 časova.
Prethodno će biti održana komemoracija u Narodnom pozorištu u Sarajevu, sa početkom u 11 časova, gde će se okupiti njegovi najbliži, kao i brojne kolege.
Od čega je bolovao Halid Bešlić
Kako je Halidov menadžer nedavno potvrdio, pevač je imao bolest jetre.
Halid Bešlić bio je u Kliničkom centru u Sarajevu gde su lekari činili sve da ga izleče, ali je borbu, nažalost, izgubio.
- Dogodilo se to sa jetrom… Jetra ne funkcioniše baš najbolje, rade na tome da se očisti - rekao je Halidov menadžer tada, a pevač je u tom momentu bio prebačen na kliniku za onkološke pacijente.
Halid Bešlić rođen je 20. novembra 1953. godine u zaseoku Vrapci, smeštenom nedaleko od grada Knežine u opšini Sokolac.
Njegovo detinjstvo proteklo je na obroncima planine Romanija, a rane godine obeležili su mu sreća, mir i bezbrižnost.
Otac Halida Bešlića, Mujo, koji je upravljao šumskim gazdinstvom i bio pri vojsci, umro je 1. aprila 2016. kao 83-godišnjak u sarajevskoj bolnici.
Halid Bešlić je tada bio na američkoj turneji, ali je stigao na dženazu koja je obavljena u selu kod Olova gde je Mujo živeo od početka rata u BiH 1992. Majka Behara je bila domaćica.
Bešlić je završio tesarski zanat i višu školu za poslovođu.
(Telegraf)
Preporučujemo
"TAKO JE, KAKO JE" Prvo oglašavanje sina Halida Bešlića, Dino slomljen od bola
07. 10. 2025. u 19:05
PREMINUO HALID BEŠLIĆ: Legendarni pevač umro u 71. godini
LEGENDA narodne muzike, Halid Bešlić, preminuo je u 71 godini, preneli su regionalni mediji.
07. 10. 2025. u 13:44
AJDE ANGELA, ŠTA JE OVO? Stoltenberg tvrdi: NATO bio na korak od raspada, Tramp brutalno odgovorio svima u Alijansi
AMERIČKI predsednik Donald Tramp umalo je raspustio NATO 2018, ali su ga evropski saveznici uspeli da ga ubede da će povećati vojnu potrošnju, piše u svojim memoarima bivši generalni sekretar bloka Jens Stoltenberg.
07. 10. 2025. u 06:45
CECA NEUTEŠNA: Halid je bio velika ljudina, nikad nisam čula nešto loše o njemu
PEVAČ Halid Bešlić preminuo je u 72. godini, i rastužio svoje najbliže, obožavaoce, ali i kolege sa estrade.
07. 10. 2025. u 14:43
Komentari (0)