VELIKI KONCERT SLEDEĆE GODINE: Vesna Zmijanac pola veka karijere proslaviće sa fanovima (FOTO)

Д. Цакић

03. 10. 2025. u 00:22

JEDNA od najvećih muzičkih folk zvezda bivše Jugoslavije Vesna Zmijanac pred večerašnji nastup u prestonici progovorila je na mnoge teme.

Iako traje više od pet decenija na estradi, folk zvezda je odlučila da svoj veliki jubilej proslavi sa publikom naredne godine koncertom.

- Svi su me pitali kada će, velika je to organizacija, spremanje i sve, ali narod koji me voli je to zaslužio da im se odužim, pa ćemo se do godine družiti i pevati zajedno - istakla je Vesna za "Večernje novosti" i dodala:

-Ne znam po čemu će se razlikovati, to ćemo tada videti, ali svakako da će biti drugačiji od svega što je bilo. U Sava centru sam imala 50 puta koncerte, ne znam šta da priželjkujem, treba samo da nađem vreme i da to organizujemo, a kod mene je stalno gužva.

Vesna nam je prokomentarisala i situaciju koja se desila nedavno Darku Laziću.

- Mislim da on jednostavno treba da uzme vozača i da ne vozi više auto kad je to tako, očigledno ne ume da se obuzda - zaključila nam je muzička diva.

