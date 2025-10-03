VELIKI KONCERT SLEDEĆE GODINE: Vesna Zmijanac pola veka karijere proslaviće sa fanovima (FOTO)
JEDNA od najvećih muzičkih folk zvezda bivše Jugoslavije Vesna Zmijanac pred večerašnji nastup u prestonici progovorila je na mnoge teme.
- Svi su me pitali kada će, velika je to organizacija, spremanje i sve, ali narod koji me voli je to zaslužio da im se odužim, pa ćemo se do godine družiti i pevati zajedno - istakla je Vesna za "Večernje novosti" i dodala:
-Ne znam po čemu će se razlikovati, to ćemo tada videti, ali svakako da će biti drugačiji od svega što je bilo. U Sava centru sam imala 50 puta koncerte, ne znam šta da priželjkujem, treba samo da nađem vreme i da to organizujemo, a kod mene je stalno gužva.
Vesna nam je prokomentarisala i situaciju koja se desila nedavno Darku Laziću.
- Mislim da on jednostavno treba da uzme vozača i da ne vozi više auto kad je to tako, očigledno ne ume da se obuzda - zaključila nam je muzička diva.
