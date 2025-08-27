Poznati

TURBO I FOLK ŽURKA: Breskvica muzikom i pesmom "zapalila" publiku u Leskovcu

Душан Цакић

27. 08. 2025. u 22:31

MLADA popularna muzička zvezda Anđela Ignjatović Breskvica održala je večeras veliki koncert u okviru treće večeri manifestacije "Roštiljijada".

ТУРБО И ФОЛК ЖУРКА: Бресквица музиком и песмом запалила публику у Лесковцу

Foto: Novosti

Koncert je započela hitom "Gnezdo orlovo", a potom su se ređale njene pesme sa prvog studijskog albuma "Tubro i folk", kao i numere sa početka njene karijere.

- Drago mi je što sam u Leskovcu, a još više sa počastvovana što su u publici bili najmlađi fanovi, deca - istakla je Breskvica za "Večernje novosti" i dodala da s jeseni će svoju publiku obradovati novitetima.

Nema sumnje da su se Leskovčani dobro proveli, pevajući sa Breskvicom uglas svaku pesmu od prve do poslednje reči.

Foto: Фото: Новости

POGLEDAJ GALERIJU

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OVO JE NA NIVOU SEOSKE LIGE! Vladan Milojević nakon ispadanja Zvezde od Pafosa u plej-ofu kvalifikacija za Ligu šampiona

"OVO JE NA NIVOU SEOSKE LIGE!" Vladan Milojević nakon ispadanja Zvezde od Pafosa u plej-ofu kvalifikacija za Ligu šampiona