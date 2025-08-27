TURBO I FOLK ŽURKA: Breskvica muzikom i pesmom "zapalila" publiku u Leskovcu

MLADA popularna muzička zvezda Anđela Ignjatović Breskvica održala je večeras veliki koncert u okviru treće večeri manifestacije "Roštiljijada".

Foto: Novosti

Koncert je započela hitom "Gnezdo orlovo", a potom su se ređale njene pesme sa prvog studijskog albuma "Tubro i folk", kao i numere sa početka njene karijere.

- Drago mi je što sam u Leskovcu, a još više sa počastvovana što su u publici bili najmlađi fanovi, deca - istakla je Breskvica za "Večernje novosti" i dodala da s jeseni će svoju publiku obradovati novitetima.

Nema sumnje da su se Leskovčani dobro proveli, pevajući sa Breskvicom uglas svaku pesmu od prve do poslednje reči.