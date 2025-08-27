TURBO I FOLK ŽURKA: Breskvica muzikom i pesmom "zapalila" publiku u Leskovcu
MLADA popularna muzička zvezda Anđela Ignjatović Breskvica održala je večeras veliki koncert u okviru treće večeri manifestacije "Roštiljijada".
Koncert je započela hitom "Gnezdo orlovo", a potom su se ređale njene pesme sa prvog studijskog albuma "Tubro i folk", kao i numere sa početka njene karijere.
- Drago mi je što sam u Leskovcu, a još više sa počastvovana što su u publici bili najmlađi fanovi, deca - istakla je Breskvica za "Večernje novosti" i dodala da s jeseni će svoju publiku obradovati novitetima.
Nema sumnje da su se Leskovčani dobro proveli, pevajući sa Breskvicom uglas svaku pesmu od prve do poslednje reči.
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
DIPLOMATSKI SKANDAL U EVROPI: Otkriveni agenti, radili za Trampa - poznato šta im je bio plan
DANSKA vlada je opozvala otpravnika poslova SAD u zemlji nakon što su obaveštajne službe tamo otkrile da najmanje tri američka državljanina rade na "operacijama uticaja" na Grenlandu kako bi zemlju udaljili od Danske i približili SAD.
27. 08. 2025. u 13:24
