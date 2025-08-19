ŽIVI DVOSTRUKI ŽIVOT: Pevačica završila dva fakulteta, Neda Ukraden dobila konkurenciju

PEVAČICA Dragana Majkić ispričala je svoju životnu priču, a mnoge je upravo njena iskrenost i snaga ostavila bez daha.

Foto: Privatna arhiva

Iako je javnost upoznala na sceni muzičkog takmičenja “Nikad nije kasno”, njen put do mikrofona bio je daleko od lakog i jednostavnog.

– Za vreme studija sam morala da radim kako bih porodici i sebi obezbedila osnovne stvari. Bila sam tonac na Radio Futogu, a povremeno sam i puštala muziku u kafićima. Sve to nije dugo trajalo, ali mi je dalo veliko iskustvo i hrabrost da nastavim dalje – započinje za "Večernje novosti" svoju priču Dragana.

Iako je oduvek volela muziku, obrazovanje je stavljala na prvo mesto. Završila je dva fakulteta Ekonomski fakultet Subotica/ogranak Novi Sad i Fakultet tehničkih nauka, smer Inženjerski menadžment, a zatim i Master studije iz oblasti marketinga i medija. Tema njenog master rada bila je više nego simbolična: “Uloga i značaj oglašavanja u TV formatima na primeru muzičkih talent šou programa”. Kao da je, nesvesno, pisala o svom životnom putu.

– Radila sam u bendu šest godina. Nakon korone sam shvatila da želim nešto da uradim za sebe, da ostvarim svoj san i da pokažem šta znam. Zato sam se prijavila na takmičenje “Nikad nije kasno” i uspela da stignem do četvrtfinala. To je iskustvo koje me je zauvek promenilo – iskrena je pevačica.

Danas Dragana živi dvostruki život, preko dana je posvećena poslu u finansijama u jednoj firmi, a noću peva na proslavama i nastupima. Iako sve to zahteva mnogo energije, ona kaže da nema nameru da odustane.

– Radim dva posla, jer želim da obezbedim normalan život za svoju decu i sebe. Nije lako, ali muzika je moja ljubav i daje mi snagu. Kada stanem pred mikrofon, zaboravim na sve brige – zaključuje nam Dragana.

Njena priča podseća da snovi ne poznaju godine, a da uspeh često zahteva ogromnu posvećenost i odricanja. Dragana se pored Nede Ukraden upisala na listu pevačica koja je završila dva fakulteta, dok je često komplimente dobijala od Ace Pejovića sa kojim je često nastupala. Publika koja ju je zavolela u “Nikad nije kasno” sada je prati i van scene, a mnogi smatraju da upravo ona može biti nova konkurencija velikim zvezdama estrade.