TRENUCI KOJI SE RETKO VIĐAJU: Kada ne nastupaju, "Frajle" odmaraju i uživaju - svaka na svoj način (FOTO)
NAKON promocije albuma "Dnevnik duše" koju su upriličile na brodu u Vodicama, u okviru CMC festivala i na kome su i nastupile sa novom numerom "Ja se moru molim" kao i posle nezaboravne noći koje su priredile na Salašu 137 pod otvorenim nebom i velikih koncerata na trgovima širom regiona ambasadorke dobrog raspoloženja i članice muzičke grupe “Frajle” su trenutno na zasluženom odmoru.
Kako nisu uvek sve zajedno i kako odmore provode svaka na svoju stranu u skladu sa svojm interesovanjima, ovo su detalji gde se provodi svaka od njih.
Kada ne piše i ne komponuje pesme za "Frajle", Nevena Buča, crvenokosa tenorina iz ovog benda - peca. Sigurno ste se pitali gde se nalazi mir posle mnoštva koncerata, javnih nastupa i slikanja za medije, i odgovor ove simpatične kantautorke je u prirodi, ali verovatno niste očekivali da je - na pecanju na jednon od najlepših srpskih planina.
Druge dve članice "Frajli" svoju letnu oazu mira pronašle su na moru. Jelena Buča vrele letnje dane provodi u Perastu u Crnoj Gori, dok Nataša Mihajlović uživa na hrvatskom primorju.
Nakon letnje pauze, "Frajle" se s jeseni vraćaju svojim koncertnim aktivnostima, jer kako su istakle, uželele su se nastupa i druženja sa publikom. U narednom periodu Nevenu, Jelenu i Natašu, očekuje još jedno boemsko veče pod otvorenim nebom na Salašu 137, 27. septembra, za koje i sada vlada ogromno interesovanje, a zatim i veliki koncert 18. oktobra u Skoplju.
Preporučujemo
MAJA MARIJANA U VELIKOM INTERVJUU ZA "NOVOSTI: Učila sam na svojim greškama (FOTO)
19. 08. 2025. u 12:05
EMOCIJA, PESMA I STRAST: Adil Maksutović o solističkom koncertu, punoletstvu na sceni i saveznicima na putu do uspeha (FOTO)
18. 08. 2025. u 22:59 >> 22:59
PUTIN I ZELENSKI DOLAZE NADOMAK SRBIJE?! Nove informacije o mestu susreta dvojice lidera
VIŠI zvaničnik u administraciji američkog predsednika Donalda Trampa rekao je da bi sastanak ruskog i ukrajinskog predsednika Vladimira Putina i Volodimira Zelenskog mogao da se održi u Mađarskoj, prenosi Rojters.
19. 08. 2025. u 11:18
"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
17. 08. 2025. u 14:28
IZ SVIH UGLOVA: 32 godine mlađa žena našeg glumca se skinula u bikini (FOTO)
MARIJA je objavila čitav niz fotografija. Ona je pozirala u bikiniju i fotografisala se iz svih mogućih uglova.
18. 08. 2025. u 22:13
Komentari (0)