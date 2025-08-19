Poznati

TRENUCI KOJI SE RETKO VIĐAJU: Kada ne nastupaju, "Frajle" odmaraju i uživaju - svaka na svoj način (FOTO)

Dušan Cakić

19. 08. 2025. u 17:10

NAKON promocije albuma "Dnevnik duše" koju su upriličile na brodu u Vodicama, u okviru CMC festivala i na kome su i nastupile sa novom numerom "Ja se moru molim" kao i posle nezaboravne noći koje su priredile na Salašu 137 pod otvorenim nebom i velikih koncerata na trgovima širom regiona ambasadorke dobrog raspoloženja i članice muzičke grupe “Frajle” su trenutno na zasluženom odmoru.

Foto: Privatna arhiva

Kako nisu uvek sve zajedno i kako odmore provode svaka na svoju stranu u skladu sa svojm interesovanjima, ovo su detalji gde se provodi svaka od njih.

Foto: Privatna arhiva

Kada ne piše i ne komponuje pesme za "Frajle", Nevena Buča, crvenokosa tenorina iz ovog benda - peca. Sigurno ste se pitali gde se nalazi mir posle mnoštva koncerata, javnih nastupa i slikanja za medije, i odgovor ove simpatične kantautorke je u prirodi, ali verovatno niste očekivali da je - na pecanju na jednon od najlepših srpskih planina.

Foto: Privatna arhiva

Druge dve članice "Frajli" svoju letnu oazu mira pronašle su na moru. Jelena Buča vrele letnje dane provodi u Perastu u Crnoj Gori, dok Nataša Mihajlović uživa na hrvatskom primorju.

Foto: Privatna arhiva

Nakon letnje pauze, "Frajle" se s jeseni vraćaju svojim koncertnim aktivnostima, jer kako su istakle, uželele su se nastupa i druženja sa publikom. U narednom periodu Nevenu, Jelenu i Natašu, očekuje još jedno boemsko veče pod otvorenim nebom na Salašu 137, 27. septembra, za koje i sada vlada ogromno interesovanje, a zatim i veliki koncert 18. oktobra u Skoplju.

