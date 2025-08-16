"DEGENERICI I MAJMUNI SU GAĐALI DECU I ŽENE!" Karleuša progovorila o incidentu blokadera-terorista u Loznici
PEVAČICA Jelena Karleuša oglasila se nakon što je napadnuta od strane blokadera-terorista tokom koncerta u Loznici.
Zbog sramotnih incidenata tokom večeri, Jelenu je morala da obezbeđuje policija, jer su pojedinci pretili nasiljem.
Njeno saopštenje dostavljeno našoj redakciji prenosimo u celosti.
- Dobro jutro, Srbijio, dobro jutro čitavom Balkanu. Imam potrebu da se obratim javnosti zbog dana koji je iza mene. Prvenstveno, juče sam potpisala ugovor sa medijskom kućom Pink i postala član muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde", zbog čega sam jako srećna i uzbuđena. Ovo će biti burna sezona. S druge strane, desio se moj koncert u Loznici, koji je zapalio društvene mreže. Apelujem na hrvatske, bosanske i antisrpske portale da ne šire dezinformacije da je moj koncert prekinut. Moj koncert je trajao sat i 25 minuta. Nisam žena koja se plaši muškaraca koji mrze žene. Bez obzira na to što je došlo nekih 20-ak majmuna, degenerika, i pokušalo da prekine moj koncert. Gađali su žene i decu, pokušali su da dođu do mene. Ali u svojim namerama nisu uspeli. Koncert se nije prekinuo. Pevala sam sat i 25 minuta sa svojom publikom, koja mi nije dozvolila da stanem kada sam videla nerede koje su pravili ti pojedinci. Nakon tih sat i 25 minuta, imala sam neopisivu potrebu da prođem baš kroz njih kako bih pokazala da oni ne mogu nikoga da zastraše i da mogu samo da mi… I da najavim koncert koji će se desiti u Vranju, gde očekujem minimum 100.000 ljudi. Neka jug dođe i neka pokaže da se ne plaši žene sa velikim...
(Informer)
