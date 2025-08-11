UMRLA DVA MESECA POSLE SINA JEDINCA: Gabi Novak propatila zbog Matije - u dom otišla da ne opterećuje porodicu
PEVAČICA Gabi Novak umrla je u 89. godini, samo dva meseca nakon sina Matije Dedića.
Gabi Novak je sa Arsenom Dedićem imala sina Matiju, koji je u junu umro u 53. godini. Pozlilo mu je u kupatilu i lekari više nisu ništa mogli da učine.
Mesec dana pre smrti Matija Dedić održao je u Zagrebu svoj poslednji koncert, kome je prisustvovala i njegova majka Gabi Novak.
Matija je bio retko nadaren, odrastao je u porodici u kojoj je muzika bila sve.
- Od Gabi sam pokupio ljubav prema džezu, dok je stari bio više solo igrač. Puno zvukova sam pokupio od njega, bio je čovek stroge forme, nije voleo improvizacije - pričao je Matija o svojim roditeljima, koji ga nikad nisu sputavali u karijeri.
Još 2007. godine mediji su pisali o Matijinoj borbi sa zavisnošću od alkohola, a i on je govorio o bolničkom lečenju.
Matija je imao svoje teške krize i dugotrajno lečenje.
Podsetimo, Gabi je pre nekoliko meseci govorila kako živi u domu za rehabilitaciju nakon povrede kičme.
Gabi je odlučila da ode u dom, "da ne opterećuje svoju porodicu".
- Moj Matija radi i putuje, unuka Lu studira, lepo mi je ovde, a kada se oporavim idem kući - govorila je Gabi.
Preporučujemo
POSLEDNjI DANI GABI NOVAK Godinama boravila u domu: "Nemam puno para"
11. 08. 2025. u 11:33
UMRLA GABI NOVAK
11. 08. 2025. u 10:57
RASPOREĐENO 110.000 VOJNIKA, RUSI KREĆU U ZAVRŠNI UDAR NA POKROVSK: "Sa time bi mogli zauzeti srednje veliku evropsku državu"
RUSIJA ne pokazuje znakove povlačenja u ratu protiv Ukrajine. Naprotiv, Moskva je pojačala dalekometne udare na ukrajinske gradove i napade duž cele linije fronta. Vojni stručnjaci ističu da je ruska strana usvojila nove taktike, oslanjajući se na masovnu upotrebu dronova i malih diverzantskih jedinica, piše The New York Times.
10. 08. 2025. u 20:18
EVO KO JE TROSTRUKI UBICA IZ GNjILANA: Bio u društvu sa Kurtijem, Osmanijevom i Haradinajem
TRI osobe su ubijene, a nekoliko je ranjeno u pucnjavi koja se dogodila danas u Gnjilanu, dok je osumnjičeni napadač u bekstvu, prenela je Koha. Bolnica u Gnjilanu saopštila je da je na licu mesta konstatovana jedna smrt, a da su dve osobe prebačene u Urgentni centar bez znakova života.
10. 08. 2025. u 18:11
Ovako izgleda kuća Milana Borjana koja je demolirana: Lopov odneo i snimač video nadzora (FOTO)
"HVALA policiji grada Beograda na brzoj reakciji i sjajnom odnosu prema poslu."
11. 08. 2025. u 09:52
Komentari (0)