UMRLA DVA MESECA POSLE SINA JEDINCA: Gabi Novak propatila zbog Matije - u dom otišla da ne opterećuje porodicu

PEVAČICA Gabi Novak umrla je u 89. godini, samo dva meseca nakon sina Matije Dedića.

Foto ATA Images

Gabi Novak je sa Arsenom Dedićem imala sina Matiju, koji je u junu umro u 53. godini. Pozlilo mu je u kupatilu i lekari više nisu ništa mogli da učine.

Mesec dana pre smrti Matija Dedić održao je u Zagrebu svoj poslednji koncert, kome je prisustvovala i njegova majka Gabi Novak.

Matija je bio retko nadaren, odrastao je u porodici u kojoj je muzika bila sve.

- Od Gabi sam pokupio ljubav prema džezu, dok je stari bio više solo igrač. Puno zvukova sam pokupio od njega, bio je čovek stroge forme, nije voleo improvizacije - pričao je Matija o svojim roditeljima, koji ga nikad nisu sputavali u karijeri.

Još 2007. godine mediji su pisali o Matijinoj borbi sa zavisnošću od alkohola, a i on je govorio o bolničkom lečenju.

Matija je imao svoje teške krize i dugotrajno lečenje.

Podsetimo, Gabi je pre nekoliko meseci govorila kako živi u domu za rehabilitaciju nakon povrede kičme.

Gabi je odlučila da ode u dom, "da ne opterećuje svoju porodicu".

- Moj Matija radi i putuje, unuka Lu studira, lepo mi je ovde, a kada se oporavim idem kući - govorila je Gabi.