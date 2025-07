DENIZ RIČARDS OPTUŽILA SUPRUGA ZA VIŠEGODIŠNJE ZLOSTAVLJANJE: Aron Fajpers me je davio, udarao, pretio mi smrću

AMERIČKA glumica i model, Deniz Ričards (54) 16. jula dobila je sudsku privremenu meru zabrane približavanja svoga supruga, od kog se fizički razdvojila, Arona Fajpersa (49), nakon što je iznela ozbiljne optužbe protiv njega za trpljenje fizičkog i psihičkog nasilja tokom njihovog šestogodišnjeg braka.

Profimedija

Međutim, sada ovaj kanadsko-američki biznismen, holističar i rijaliti zvezda, kategorično negira sve navode.

Glumica navodi i da joj je muž naneo najmanje tri potresa mozga, te da joj je stalno pretio da će joj slomiti vilicu, a zatim bi plakao, molio je da ostane i obećavao da će potražiti pomoć, što se nikada nije desilo

On negira sve tvrdnje kao štetne i neosnovane, a podneo je i zahtev za razvod braka

Nekoliko sati nakon što je sud odobrio privremenu meru zaštite, on se oglasio zvaničnim saopštenjem za poznati inostrani magazin:

- Želim da se osvrnem na nedavne glasine i nagađanja u vezi sa mojim odnosom sa suprugom Deniz Ričards. Hoću da budem potpuno jasan: nikada nisam fizički niti emotivno zlostavljao Deniz — niti bilo koga drugog. Ove optužbe su potpuno lažne i duboko povređujuće. Poput mnogih parova, i mi smo imali teških trenutaka, ali svaki navod o nasilju je potpuno neistinit. Uvek sam se trudio da našem braku pristupam sa ljubavlju, strpljenjem i poštovanjem.

Uz to, Fajpers je zamolio javnost i medije da poštuju njihovu privatnost, rečima: „Nadam se da će se javnost i mediji uzdržati od širenja štetnih i neosnovanih tvrdnji.“

Međutim, postoje zastrašujuće tvrdnje u sudskim dokumentima. U njima je bivša supruga Čarlija Šina, Bondova devojka i akterka erotskog trilera „Divlje strasti“, Ričardsova, navela više slučajeva fizičkog nasilja, uključujući fotografije kao dokaz. Navodi da ju je Fajpers, koji je 7. jula podneo zahtev za razvod zbog „nepomirljivih razlika“, više puta zlostavljao tokom njihovog braka.

- Aron me je često nasilno davio, snažno mi stiskao glavu obema rukama, gnječio mi ruke, šamarao me po licu i glavi, udarao mi glavu o nosač za peškire u kupatilu, pretio da će me ubiti, klečao mi na leđima dok ne bih molila da prestane jer sam mislila da će me ubiti, i hakovao mi laptop i telefon kako bi preuzeo sve moje poruke - tvrdi ova zanosna plavuša u zahtevu za zabranu približavanja.

Navodi i da joj je suprug naneo najmanje tri potresa mozga, te da joj je stalno pretio da će joj slomiti vilicu, a zatim bi plakao, molio je da ostane i obećavao da će potražiti pomoć, što se nikada nije desilo.

Takođe, Ričardsova ističe da je živela u strahu da progovori, jer joj je muž više puta pretio da će ubiti i sebe i nju ako ga prijavi policiji, uz druge pretnje po život i bezbednost.

Kao najnovije slučajeve nasilja navodi period od 4. do 14. jula. Tvrdi da je 4. jula, na dan koji je Fajpers naveo kao datum njihovog razdvajanja, prišao na nekoliko centimetara od lica, vikao i vređao je psovkama. Prema tim navodima, sutradan je Fajpers iste uvrede ponovio pred svojim ocem, koji je takođe vikao na Deniz i pretio da će je javno osramotiti.

Glumica tvrdi da ju je istog dana suprug snažno zgrabio za obe ruke, gurnuo i povukao na pod, te da je pala na stepenice i zadobila jake bolove. Kada mu je rekla da će pozvati policiju, navodno joj je odgovorio: "Voleo bih da vidim kako će me policija odvesti. Sve ću dići u vazduh ako pokušaju.“ Takođe je tvrdila da joj je zapretio rečima: „Nestaćeš ako pozoveš policiju.“

No, to nije sve. Navodi Ričardsova da je Fajpers posedovao najmanje osam neregistrovanih komada oružja i više pancirnih prsluka. Dodatno, optužuje ga da je pretraživao njen telefon i laptop dok je spavala i fizički je napao kada je htela da otputuje bez njega. Zahtevi i sudski postupak su u toku, a glumica je zatražila da joj Fajpers nadoknadi sve troškove nastale usled navodnog zlostavljanja, uključujući i pravne takse. Takođe je zahtevala da mu se nametne obaveza da pohađa 52-nedeljni program za nasilne partnere.

Sudski postupak je u toku, a javnost je podeljena. Dok se jedni pitaju o pravoj prirodi ove veze, drugi upozoravaju na ozbiljnost nasilja u porodičnim odnosima i pozivaju na poštovanje tek započetog sudskog procesa.

Od žrtve do agresora

Izgleda da Deniz čitavog života ne može da pobegne od zlostavljanja, ali nije uvek bila u ulozi žrtve. Naime, iako se svojevremeno povukla iz sveta filma da bi odgajala dve devojčice koje je dobila u braku sa Čarlijem Šinom, glumica se pre četiri godine suočila sa ozbiljnim optužbama od strane jedne od ćerki, Sem (21). Ova, tada maloletna, 17-godišnja devojčica, na svom TikTok nalogu navela je da ju je majka zlostavljala, psihički i fizički maltretirala, izgladnjavala, nakon čega je prešla da živi kod svog oca sa kojim je oduvek imala dobar odnos. Tada je pa Denizova sve, šokirano, negirala, govoreći da je glavni problem u Seminom nepoštovanju pravila koja je ona pokušavala da joj nametne.

A onda je ove godine, pak, u svom rijalitiju Denise Richards and her wild things obelodanila da je, kao mlada glumica, bila seksualno zlostavljana, ali da je ćutala o tome jer se plašila da će završiti na holivudskoj „crnoj listi“ ako progovori.