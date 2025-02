SLAVKO BANJAC U VELIKOM INTERVJUU ZA "NOVOSTI": Sin je napravio najbolju verziju mene (FOTO/VIDEO)

IZUZETNO se radujem novom druženju sa publikom na beogradskom solističkom koncertu 22. februara u "MTS dvorani" i verujem da će biti jednako zanimljivo kao na druženju pre šest godina u Sava centru. Podsetićemo se pesama koje sam snimao svih ovih godina, biće numera po kojima sam prepoznatljiv , kao i pesama novijeg datuma.

Foto: Nikola Skenderija

Ovako priča jedna od najvećih pop-folk zvezda devedesetih godina Slavoljub Nedeljković poznatiji kao Slavko Banjac, koji je muzičku karijeru počeo 1987. albumom "Jedini greh" sa Mišom Mijatovićem. Pored mnogih svima poznatih hitova , publiku je obradovao CD Ljubav kao odgovor. Svoj opus obogatio je i pesmama "Bolujem", “Prašina”, i “Ljubav što ne prestaje”, a njegovu mnogobrojnu publiku obradovala je vest da će im se muzički obratiti i dati im novi "Ljubav kao odgovor" već 22.02. na njegov, svojstven način. Uoči beogradskog koncerta ne krije da još razmišlja kojom pesmom će početi koncert:

- Treba pogoditi pravu stvar, da bi se mojoj dragoj publici probudila najlepša energija i utisci, uspomene koje ne blede. Foto: Nikola Skenderija

Važno je da će biti muzike sa mnogo ljubavi, jer muzika - to je ljubav. Energije moje publike uvek isijava upravo ono što ja jesam na sceni - ljubav i potpuna predanost. Verujem u svoj "Barakuda bend", kao i u sve ljude koji nesebično učestvuju u organizaciji. Ogromnu zahvalnost dugujem mom PR, Polovina Dunji, koja je u kontroli različitih segmenata ovog koncerta i mog javnog nastupa sveukupno.

- Ponosan sam na svoju publiku. To su ljudi kojima sam beskrajno zahvalan. Posle velike pauze, oglasili su se, uzvratili su mi osmeh i emociju. To su oni koji znaju da slušaju muziku, a ja u sebi nosim ogromnu energiju i publika to prepoznaje. Taj moj trud i emocija nemoguće je da se ne prenesu na njih.

Navodeći da život i u njegovom slučaju "piše romane", "čovek glas" naše muzičke scene, ukazuje nam da mu je životni put bio "zacrtan", pa je pored svog muzičkog obrazovanja, upisao, kako kaže, "ovu estradnu priču koju ni u snu nije očekivao".

- Došavši iz Trstenika, Niš mi je otvorio potpuno novo poglavlje, sa pregršt izazova i hvala mu na tome. Prva osoba na koju sam naleteo je bio legendarni pevač Ljubiša Stojanović Luis. On je bio “senior” , a ja “junior”. Nisam tada znao ko je on, od njega sam toliko toga naučio o muzici, i stekao prijatelja zauvek. Nakon toga, sledi moj dolazak u Beograd i početak saradnje sa Marinom, Futom, Brajom i Zlajom koji su me devedesetih godina, hitovima, koje su radili za mene, vinuli u zvezde, a ostalo je istorija.

Naš sagovornik posebno ističe koliko je važno da se kreira balans u vremenu koje se posvećuje poslu i porodici.

- Nisam dobio uputstvo za uspešno roditeljstvo, kao što nijedna majka, niti otac ne dobiju, ali sam danas veoma zahvalan Bogu na svemu i trudim se da budem podrška i oslonac, kako mome sinu i snaji, tako i mojim divnim unucima.

Dodaje naš sagovornik da su u prvom redu u njegovom srcu njegovi - sin i njegova divna porodica.

Slavko ističe važnost i zahvalnost i njegovoj Dudi. Ona je moja duša, moja ljubav i podrška u svakom momentu. Beskrajno sam zahvalan što je imam u životu.

Veoma je važno da ljudima do kojih nam je stalo , to ponavljamo i rečima i lepim gestovima.

- Što se koncerta tiče, očekujem da u prvom redu zaigraju i zablistaju porodica, prijatelji, draga rodbina i saradnici koji su deo ovog projekta - zaključuje Slavko. Foto: Nikola Skenderija

LjUBAV – ODGOVOR NA SVE

- LjUBAV je odgovor na sve. Ljubav prema porodici, prijateljima, muzici, ljubav uvek pobeđuje i to me je pratilo kroz čitav život i karijeru - iskren je Banjac. Foto: Nikola Skenderija

Veliki intervju sa Slavkom pogledajte u nastavku, u videu ispod: