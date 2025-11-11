Republika Srpska

JEZIVI DETALJI ZLOČINA KOD DOBOJA: Nenad je suprugu udario više puta po glavi sekirom, pa pozvao policiju

В. Н.

11. 11. 2025. u 13:16

NENAD Đ. (82) iz Stanara uhapšen je zbog sumnje da je ubio svoju suprugu Vinku Đ. (76) koju je sekirom više puta udario u glavu.

ЈЕЗИВИ ДЕТАЉИ ЗЛОЧИНА КОД ДОБОЈА: Ненад је супругу ударио више пута по глави секиром, па позвао полицију

Foto D. Pozderović

Stravični zločin odigrao se sinoć oko 20.30 časova u dvorištu njihove porodične kuće u selu Jelanjska u opštini Stanari.

Kako prenosi ATV, Nikola je nakon zločina pozvao policiju i prijavio da je ubio suprugu. Mirno je sačekao dolazak policajaca koji su ga uhapsili i sproveli na dalju kriminalističku obradu. Tačne okolnosti i motiv zločina nisu poznati i to je predmet dalje istrage.

Na licu mesta izvršen je uviđaj i pronađena je sekira kojom je ubistvo najvjerovatnije počinjeno, što će biti poznato nakon veštačenja.

- Za N.Đ. postoji osnov sumnje da je u večernjim časovima, u dvorištu porodične kuće na području opštine Stanari, usmrtio žensko lice upotrebom hladnog oružja – sekire - saopštila je PU Doboj.

Dodaju da je uviđajem rukovodio dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Doboju. Naloženo je preduzimanje svih mera i radnji na utvrđivanju svih okolnosti i rasvetljavanju krivičnog dela.

Po nalogu tužilaštva telo je upućeno na obdukciu, a osumnjičeni će nakon kriminalističke obrade uz izveštaj o počinjenom krivičnom delu teško ubistvo biti predat OJT Doboj na dalje postupanje.

