JEZIVI DETALJI ZLOČINA KOD DOBOJA: Nenad je suprugu udario više puta po glavi sekirom, pa pozvao policiju
NENAD Đ. (82) iz Stanara uhapšen je zbog sumnje da je ubio svoju suprugu Vinku Đ. (76) koju je sekirom više puta udario u glavu.
Stravični zločin odigrao se sinoć oko 20.30 časova u dvorištu njihove porodične kuće u selu Jelanjska u opštini Stanari.
Kako prenosi ATV, Nikola je nakon zločina pozvao policiju i prijavio da je ubio suprugu. Mirno je sačekao dolazak policajaca koji su ga uhapsili i sproveli na dalju kriminalističku obradu. Tačne okolnosti i motiv zločina nisu poznati i to je predmet dalje istrage.
Na licu mesta izvršen je uviđaj i pronađena je sekira kojom je ubistvo najvjerovatnije počinjeno, što će biti poznato nakon veštačenja.
- Za N.Đ. postoji osnov sumnje da je u večernjim časovima, u dvorištu porodične kuće na području opštine Stanari, usmrtio žensko lice upotrebom hladnog oružja – sekire - saopštila je PU Doboj.
Dodaju da je uviđajem rukovodio dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Doboju. Naloženo je preduzimanje svih mera i radnji na utvrđivanju svih okolnosti i rasvetljavanju krivičnog dela.
Po nalogu tužilaštva telo je upućeno na obdukciu, a osumnjičeni će nakon kriminalističke obrade uz izveštaj o počinjenom krivičnom delu teško ubistvo biti predat OJT Doboj na dalje postupanje.
