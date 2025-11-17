GODINA LEČENJA NAKON NOVOG BUBREGA: Devojka iz Kneževa nakon transplanacije imala brojne zdravstvene probleme

GODINU dana nakon uspešne transplantacije bubrega u Minsku u Belorusiji, Milena Svjetlanović (19) iz Kneževa se konačno dobro oseća. Novi organ joj je dao mogućnost za normalan život, ali ipak, proteklih 12 meseci za nju nisu bili laki.

Foto: Privatna arhiva

Vest da je ova devojka dobila novi bubreg u Minsku odjeknuo je prošle godine sa radošću u Srpskoj, činjenica da bolesna mlada devojka nakon godina lečenja i dijaliza može normalno da živi sve je obradovala. Novi organ dobila je od preminule osobe, kojoj ne zna ime, ali kojoj je kako kaže, bez obzira na to, večno zahvalna. Nakon transplantacije provela je 22 dana u Minsku, i njeno telo je prihvatilo novi bubreg. Međutim, nije sve išlo po planu. Milena je zadnju godinu uglavnom provela po kliničkim centrima u Banjaluci i Beogradu, zbog komplikacija i narušenog zdravlja.

- Od početka godine, januara 2025. godine, ležala sam na UKC u Banjaluci zbog anemije, tu sam bila 22 dana. Nakon nekoliko dana opet sam završila u bolnici zbog zadržane vode oko srca i na drugim mestima u telu, ne znam šta je to uzrokovalo. Takođe, imala sam koronu. Narednog meseca sam opet bila na UKC-u dve sedmice. U martu sam dobila citomegalovirus, zbog kojeg sam takođe bila na lečenju - počinje priču Milena.

Citomegalovirus je bolest koja se između ostalog, prenosi i transplantacijom organa, pa se pretpostavlja da se Milena na taj način zarazila. I kada je to prošlo, stigle su druge dijagnoze.

- U maju sam ostala u bolnici zbog fistule, bila sam osam dana u bolnici. U junu opet dolazim u bolnicu gde ostajem 11 dana, zbog kašlja. Bila sam vrlo slaba, nisam mogla da stanem na noge. Jul i avgust sam provela u Beogradu. U septembru sam imala sepsu - ispričala je ona.

Lek u pozitivnosti i osmehu MILENA je nakon svega zadržala osmeh, i veruje da će život provesti srećna i ispunjena. Ima poruku za mlade koji imaju zdravstvenih problema. - Poručujem im da budu veseli, koliko mogu. Za mene je lek pozitiva, smeh i muzika. I želim svima od srca, ko je god da je bolestan, da što pre ozdravi - poručuje Milena.

Jesen je Mileni donela ozdravljenje. Nakon svih nedaća, lečenja, boravka po bolnicama, konačno se bolje oseća.

- Vratila sam se u Kneževo, nema većih zdravstvenih problema već mesec dana, i odlično se osećam. I dalje idem na kontrole zbog svega što sam prošla, ali to se mora - kaže ova hrabra devojka.

Milena je učenik 4. razreda u Srednjoj školi u Kneževu, gde pohađa smer šumarski tehničar.

- Nastavu pohađam onlajn. Trudim se da što više provodim vreme u krugu porodice jer sam poslednjih godinu dana bila odsutna - kaže Milena.

Od 2020. nije se obavila nijedna transplantacija organa u Srpskoj. Te operacije se obavljaju u inostranstvu, a većinom ih finansira Fond za lečenje dece u inostranstvu RS.

- Mnogo je mladih ljudi koji imaju problema sa bubreziima i koji odlaze na dijalize u Banjaluku i ostale gradove. Naravno, ja sam zahvalna što sam imala tu mogućnost da mi Fond plaća transplantaciju, ali mislim da bi to mnogo bolje bilo kada bi se transplantacija obavila u Srpskoj, a ne u drugim državama. Nadam se da će se to stanje popraviti, jer dijaliza je iscrpljujuća, i svi mi želimo novi život - kaže Milena.